大媽染髮劑「奮力抹整頭」　3小時內腫成鐘樓怪人…眼睛擠到消失

▲娜琳達對染髮劑過敏，整個臉腫脹驚人（過敏前）。（圖／翻攝自推特下同）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人在進入中老年，都會染頭髮來讓自己看起來「視覺年齡」稍微年輕一些。但在英國倫敦一名57歲的婦人，在使用了從印度帶回來的「天然染髮劑」後，竟然整個臉浮腫到像鐘樓怪人般恐怖，經過多日類固醇的施打才漸漸消退。

根據英國《每日郵報》報導，娜琳達（Narinder Kaur）過去都有染頭髮的習慣，日前使用了朋友才印度德里市集中帶回來號稱用植物做的「天然染髮劑」，沒想到就在染完當下，娜琳達的眼睛開始出現腫脹的現象，頭皮開始發癢，三天後視線開始變得模糊，她知道自己出現了過敏現象，於是迅速就醫。

娜琳達被送到醫院後，整張臉完全腫脹，甚至連眼睛都擠成一條線，她無奈表示，「染完頭髮到了隔天，只要我眼睛閉上，頭皮就會無止盡的發癢。」主治醫師開了類固醇和抗組織胺藥，讓娜琳達可以緩解不適感。

回想起剛過敏的當下，娜琳達覺得自己臉腫脹的像個「鐘樓怪人」、或是一個大象人，更提到「絕對不會在使用來路不明的染髮劑」。而醫師也告訴她，如果繼續使用，很有可能影響到肺部，並呼籲女性千萬不要使用來路不明的染髮產品。

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▲娜琳達過敏到連視力都衰退。