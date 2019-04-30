不斷更新／日本天皇明仁退位儀式　穿「黃櫨染御袍」拜禮日照大神

記者林瑩真／編譯

日本天皇明仁將於30日正式退位，上午要穿上自平安時期天皇主持儀式的裝扮「黃櫨染御袍」，於皇居正殿「松之間」進行睽違202年的天皇退位儀式「退位禮正殿之儀」；午後，天皇明仁則要發表最後一次談話，接著在日本首相安倍晉三的宣布下，正式退位，告別平成時代的最後一天。

▲日本天皇明仁今日進行退位儀式。（圖／路透）

9時10分

天皇明仁結束對天照大神的拜禮，之後天皇明仁將前往皇室祖先的皇靈殿，並對國內的神明們進行同樣的拜禮，念出日本自古以來的「御告文」，告知自己即將退位。

另外，皇太子德仁同樣穿上正式裝束，在天皇明仁之後進行同樣拜禮。

9時05分

天皇明仁已穿上「黃櫨染御袍」，準備前往天照大神的賢所（放置日本三神器的祭祀場所）進行拜禮，並開始「退位禮當日賢所大前之儀」。

8時43分

秋篠宮文仁親王夫婦抵達皇居，將與其他皇室成員、宮內廳職員等一起參加儀式，在宮中三殿內進行拜禮。

8時39分

皇太子德仁的弟弟秋篠宮文仁親王夫婦也從東京赤坂御用地出發，見到記者皆簡單致意。

8時30分

皇太子德仁抵達皇居，預計10時參加天皇明仁的退位儀式，向皇室祖先告知退位一事。

天皇明仁則穿上「黃櫨染御袍」，向天照大神進行拜禮，之後再到皇室祖先所在的皇靈殿進行拜禮。

皇太子德仁則要等到天皇明仁拜禮結束，換他進行同樣的拜禮儀式。

8時17分

皇太子德仁從居住的東京赤坂御用地出發前往皇居的宮中三殿，臉上表情相當平穩。