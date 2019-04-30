影／絕望母帶3歲兒逃火警　10樓扔下求生卻「摔黏柏油路上」

▲俄羅斯一名母親為逃火警將兒子從10樓丟落。（圖／翻攝自Youtube）

國際中心／綜合報導

俄羅斯羅斯托夫（Rostov-on-Don）日前發生一起火警，當地民宅大樓竄出陣陣的黑煙，一名母親因為逃生不及，帶著3歲兒子站在窗口求救，竟將兒子從10樓往下丟希望可以有好心人接到，最後卻成為母子共赴黃泉的人倫悲劇。

綜合俄媒報導，32歲的母親站在火勢相當大的公寓10樓，無助的等待求救，但眼看黑煙越來越濃烈，最後只能站在窗台邊緣，一把將3歲兒子放在窗外等待救援，但疑似因為火勢猛烈，這名母親竟然奮力一搏，把兒子往樓下丟，希望可以有好心人士接住。

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▲男孩掉落瞬間引起眾人驚呼。

不幸的是，男孩墜落當時因為重力加速度，直接穿破逃生布，就這樣直接摔落在人行道上，而接著這名母親也一躍而下摔在人行道上引起目擊者一陣驚呼。救援人員難過的表示，「這真的很痛心，因為我們來不及拯救他們。」

在目擊者拍攝的畫面中，看到這名母親最後無助的將兒子從10樓丟下，現場響起一陣尖叫驚呼，接著聽到男童摔落重擊地面的聲音。當地消防局表示，這場大火讓裡面約有30人被安全疏散，因此這對母子的遭遇更令人感到唏噓。