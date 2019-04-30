天皇退位後住哪？「高輪皇族邸」閒置13年　將改名「仙洞御所」

▲天皇明仁夫婦退位後，將搬到東宮御所居住，不過要先住在高輪皇族邸，等待裝修完成。（圖／翻攝自日本宮內廳官網）

記者林瑩真／編譯

日本天皇明仁30日正式退位後，將與繼任的皇太子德仁一家互換居所，預計要居住於赤坂御用地的東宮御所，不過在東宮御所重新裝潢並增設無障礙設施前，明仁夫婦要先居住於閒置13年的高輪皇族邸。

綜合日媒報導，明仁夫婦遷出皇居後，預計要回到東宮御所居住，不過念在明仁夫婦年事已高，因此宮內廳將重新裝修，增設電梯等無障礙設施。裝修期間，明仁夫婦則暫住於高輪皇族邸，最長居住一年半，等到東宮御所完工後，將按照先例命名為「仙洞御所」（意指仙人洞府、上皇住所），才會讓明仁夫婦入住。

至於新任天皇德仁一家，原本宮內廳因明仁夫婦年事高，搬家多有顧慮，打算暫時不讓德仁一家入住，不過希望德仁能夠盡快繼任天皇，並著手於天皇職務，最後才決定讓明仁夫婦入住高輪皇族邸，德仁一家也按照規定入住皇居。

不過德仁一家並不會在5月1日即位新天皇後就立刻入住，因為宮內廳也要重新裝修皇居，改造成適合德仁一家的居住環境。皇居裝修期間，德仁一家仍會居住於東宮御所，只有在祭祀及重要活動時，德仁一家才會在皇居出席。