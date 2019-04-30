高齡80歲仍天天忙！日本天皇「沒人權」　想生前退休得爭3年

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記者林瑩真／綜合外電報導

日本明仁天皇2016年發表演說，坦承自己因高齡而感到體力不支，擔心無法完美執行天皇公務。此番演說雖沒有直接談到退位，但外界皆理解為明仁天皇有意退位，只是從2016年到2019年，明仁天皇花了長達3年才順利退位，全都因為日本天皇幾乎沒有人權，想要睽違202年的「生前退休」，還得立專法才行。

▲日本天皇有許多公務，但明仁天皇因年事已高，擔心自己無法完成。（圖／路透）

明仁天皇在2003年進行前列腺癌的摘除手術，2012年又進行心室狹窄的冠動脈手術，術後僅休息一個月就復工，加上年事已高，明仁天皇終於坦承自己無法完美完成天皇公務。

演說公開後，一名作家野島剛感嘆，原本應該由人民去體恤天皇的事情，卻讓天皇自己開口，可以說是人民的失職；許多日本人也因此感到內疚，紛紛贊成明仁天皇生前退位。

雖然日本天皇只是虛位元首，沒有政治實權，也沒有硬性規定一定要執行「國事行為」、「公共行為」及「宮中祭祀」等公務，但明仁天皇基於責任心而不想減少公務，只盼能直接退位，讓皇太子德仁上任成新天皇，接下所有工作。

不過，退位並不是天皇想要或人民許可就可以。因為《皇室典範》只規範了皇位繼承的規定，連日本憲法沒有對天皇退位的相關規定，天皇究竟能不能自行選擇退位，引起日本社會討論。

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▲日本明仁天皇發表演說時，引起日本討論天皇是否能自行退位。（圖／達志影像／美聯社）

有人認為，若給予天皇退位自由，未來可能會有諸多問題。例如天皇拒絕即位、有野心的天皇退位後參與政治活動等；如果列出退位條件，是否滿足條件的天皇就要被迫退位？另一派人則認為，可以用《皇室典範》第16條第2項規定，「天皇因身心疾病或變故而不能處理國事時，設置攝政」，過去就有昭和天皇裕仁曾在大正時期攝政的先例。不過，明仁天皇已經暗示，自己不希望用攝政取代退位。

各種修改《皇室典範》的法案都沒有被採納，最後，日本政府決定「立專法」來讓明仁天皇退位。2017年6月，《天皇退位特別法》（天皇の退位等に関する皇室典範特例法）通過，內文提到，明仁天皇即位28年，由於已達83歲高齡，深憂難以繼續天皇公務，退位心情被大眾所了解，且57歲皇太子德仁長期作為國事臨時代理。有鑒於此，將特別規定明仁天皇退位的相關事項。

▲日本皇室看似光鮮亮麗，實際上卻有許多規範，幾乎沒有人權。（圖／路透社）

由於修法或建立永久性的退位制度來不及因應明仁天皇的健康問題，因此選擇「立專法」，內容也是依明仁天皇的狀況所規定，換言之，《天皇退位特別法》是只屬於明仁天皇、僅限一代的法律。

立專法來讓明仁天皇退位，看似被日本政府捧在手掌心，但實際上，天皇及皇室成員不能干政、沒有選舉或被選舉權、無法發表政治言論、結婚要通過皇室會議許可，甚至沒有退休自由。從此看來，天皇及皇室成員幾乎是沒有人權，如今明仁天皇終於能按照自己心願，順利的進行「生前退位」，也算是僅此一次的，爭取到自己的人權。