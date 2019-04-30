懶人包／「再見平成，你好令和」　日本天皇退位細節一次看

▲明仁天皇行退位禮。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

日本今（30）日迎接「平成」年最後一天，現年85歲的明仁天皇也成為日本202年以來，第一位生前退位的天皇，於5月1日即位的德仁親王將繼承父親衣缽，帶領日本入「令和」新年號時代。

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為何明仁天皇選擇生前退位？

明仁天皇年事已高，加上曾經動過心臟手術和治療前列腺癌。2016年8月他以年紀和身體狀況難以善盡職責為理由，公開表示有意願提前退位，「當我考慮到我的健康狀況正在逐漸下降時，我擔心作為國家的象徵，我可能很難履行自己的職責。」

日本政府於2017年12月舉行皇室會議，日本首相安倍晉三的主持之下，決定日皇明仁的退位時間，與皇太子德仁的即位時間。安倍晉三也在會後表示，距離上一次日皇生前退位相隔了200年，這次再度出現是日本憲政史上的第一次。

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▲明仁天皇與美智子皇后。（圖／達志影像／美聯社）



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「退位儀式」如何進行？

日本宮內廳表示，明仁天皇退位多半閉門行程。

當地時間30日上午10點，明仁天皇會皇居中的「宮中三殿」舉行退位儀式，向皇室的祖先告知自己即將退位；下午5點，明仁天皇與美智子皇后則要在皇居松之間內，舉行睽違202年的天皇退位儀式「退位禮正殿儀式」（退位礼正殿の儀，たいいれいせいでんのぎ），向國民發表最後的演說。下午5點30分至7點30分，則是將時間留給長年服務於皇族與皇居、宮內廳的職員。

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「登基大典」如何進行？

現年59歲的皇太子德仁親王，在1991年被冊立為皇太子，他與雅子妃育有一女愛子公主。

當地時間1日上午10點30分，德仁親王在皇居宮殿接受新天皇的「劍璽承繼儀式」（剣璽等承継の儀，けんじとうしょうけいのぎ），繼承劍及勾玉（曲玉）等神器。11點10分開始，德仁親王及成為皇后的雅子妃則要與總理大臣第一次會面，為「即位後朝見儀式」（即位後朝見の儀，そくいごちょうけんのぎ）。

中午過後，德仁親王則需要為輔佐天皇一家的「侍從職」進行認證儀式；下午3點，德仁親王要帶著雅子妃拜訪明仁天皇夫婦的住所；最後，下午3點30分到6點間，則是讓德仁親王與雅子妃跟皇族、宮內廳的職員等見面，接受眾人的祝福。

▲日本德仁皇太子、皇太子妃雅子 。（圖／達志影像／美聯社）



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新年號「令和」如何產生？

首相安倍晉三要先遴選學者，提出2至5個年號候補案，再由官房長官選出數個原案，送交給各界專家組成的「元號相關懇談會」，聽取眾參兩院的正副議長意見後，全內閣開臨時閣議決定出新年號，並對外發表。

據悉，「令和」出自於日本詩歌集《萬葉集》，引用詩句「初春『令』月、氣淑風『和』、梅披鏡前之粉、蘭熏珮後之香」。

▲ 日本新年號為「令和」。（圖／翻攝自YouTube／日本首相官邸）



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日本天皇繼承順位？

德仁天皇5月1日即位後，德仁的姪子、文仁親王之子，現年12歲的悠仁，即將成為天皇第二順位繼承人。

根據明治維新後的《皇室典範》，只有男性才能繼承天皇，不過德仁親王與雅子妃僅育有一獨生女愛子，前日本首相小泉純一郎曾研討是否要改變《皇室典範》，不過恰好在議案提交之時，文仁親王的妻子紀子妃懷孕誕下男嬰，也讓修改議案中止。

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▲悠仁親王（中）目前為第三順位繼承人，左為文仁親王，右為紀子妃。（圖／路透）