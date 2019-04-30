土耳其生態保育園台灣館開幕　展示優質台蘭宣傳文化

▲土耳其的生態園設立台灣館，展示優質的台灣蘭花。此為蘭花示意圖。（圖／Pixabay）

國際中心／綜合報導

位於土耳其南部的里希尼亞自然生態保育園（Lisinia Nature），其主旨在推廣保育理念，而園中設立的台灣主題館也於25日開幕。台灣館布置優質的台灣蘭花，宣傳台灣文化，而這也使得我國與土耳其的合作關係更為密切。

據《中央社》報導，里希尼亞自然生態保育園在去年台中花博時，曾代表土耳其設置一個小型的里希尼亞自然生態保育園，園主沙勒奇（Ozturk Saric）也在此推廣許多保育理念，人類應阻止環境繼續惡化，並保育野生動物及其棲息地。

沙勒奇表示，在台中花博時受到台灣主辦單位的熱情歡迎，所以返回土耳其後，決定在保育園內設置台灣文化館，藉此推廣台灣蘭花以感謝當初的款待。台灣館是由安卡拉畢爾肯特大學（Bilkent University）建築系的台灣籍助理教授裘正宇團隊設計和布置，場中布置的蘭花主要用來推廣台灣優質的蘭花，並計畫以影片介紹台灣的文化。

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▲駐土耳其代表鄭泰祥拜會土耳其Sanko集團董事長Zeki Konukoğlu，洽談台土雙邊經貿合作。（圖／翻攝自官網／駐土耳其代表處）

駐土耳其代表鄭泰祥也於25日出席花園開幕式，表示感謝沙勒奇對自然的尊重，並會鼓勵台灣的自然保育生態者到土耳其合作交流。他還說明里希尼亞自然生態保育園是一個愛的計畫、保護地球的計畫，鼓勵大家一起來支持。

土耳其與台灣在過去五年中展開許多的合作項目，包括教育、農業技術和人道主義救援等一系列重點項目，鄭泰祥也期盼園區未來能與台灣有更為密切的合作。里希尼亞自然生態保育園將土耳其的自然財富展示於觀眾，而如今台灣館的設立也將透過自然的展示，介紹台灣的文化予全世界。