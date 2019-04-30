上網發現媽媽是「連環殺人魔」色誘棄屍　女兒：她得關到死

▲喬安娜拍照時往往會擺出誇張姿勢。（圖／翻攝自臉書／Joanna Dennehy）

國際中心／綜合報導

英國女子喬安娜（Joanna Dennehy）2013年色誘與殺害3名男子，有著「連環殺人魔」的恐怖稱號，坦承犯案後被判處無期徒刑。她19歲的女兒西安娜（Shianne Treanor ）日前公開訴說心聲，由於受到爸爸的保護，她一直到能使用網路後才發現母親的為人，她向受害者致歉，並希望媽媽的餘生能在獄中度過。

西安娜近期接受採訪時表示，對於殘忍的犯案手法，母親應在獄中關到死去。她回憶，自己還小時，母親就開始過著酗酒、自我傷害的生活，還會與別人隨意發生關係，就像是從一位充滿慈愛的家長變成厭惡男人的精神病患者。

由於母親行為越來越脫序，西安娜主要都是由現年42歲的父親約翰（John Treanor）照顧，她印象中母親會在半夜出去喝酒，還派出另一名男子攻擊她父親，「我大約才5歲，我聽到喊叫聲醒了。外面有個男人對我爸吼叫。」

母親殺人甚至棄屍那幾天，西安娜接到父親來電通知，但她其實不太清楚詳細狀況，大人也不允許她使用網路，就怕她受到傷害。然而，她13歲時仍是上網查找母親的資料，內心相當震驚，她開始懷疑自己會走上同樣的歧路。

現居曼徹斯特的西安娜最終仍是走出陰霾，她相信自己是獨立的個體，她與母親畢竟是不同的人，「我不敢相信她做的事，這讓我想哭。她傷害那些人，對此我不能原諒，她應在獄中度過餘生，思考她造成的痛苦。」

不過，西安娜心中依舊有美好的回憶，她想起母親還沒「壞掉」之前，兩人會一起在家玩耍，「夏天時我邀請另一位朋友，我媽會拿出戲水池，我們會翻滾進去，接著我們玩泥土，她只是個大孩子。」西安娜1999年出生，當時她母親才17歲。

西安娜長大後到薩里（Surrey）探監，她一度認為母親其實討厭她，所以不斷發抖，兩人見到面後卻都哭了，「我們都流淚，我問她到底為什麼。她向我道歉。這不能讓事情變得正確或找理由，但我只是想要一個道歉。」

喬安娜2013年對3起謀殺案與2起謀殺未遂事件認罪，如今她已36歲，曾說殺害的過程只是出於好玩。

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