雅加達2030年恐「沉入海中」！ 印尼總統決定遷都　至少要耗10年

▲印尼政府決定遷都。圖為雅加達亞運閉幕式。（圖／記者李毓康攝）

國際中心／綜合報導

印尼國家發展規劃部部長班邦（Bambang Brodjonegoro）周一表示，印尼總統佐科威（Joko Widodo）已經決定將首都從雅加達遷到其他地方，不過新的首都地點待定，整個遷都計畫可能需要10年的時間。班邦日前曾表示，隨著地球暖化、海平面不斷上升，雅加達的蘇卡諾哈達國際機場將會因為海平面上升遭到淹沒，外圍地區也會變成湖泊。

據路透社報導，班邦在內閣會議結束後於記者會上向記者表示，「總統選擇將首都遷往爪哇島之外，這是一項重要的決定。」他並舉巴西、馬來西亞和哈薩克為例，說明整個遷都計畫可能需耗時10年，是一項浩大的工程。

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▲印尼受洪水侵襲。（圖／路透社）

班邦曾於去年12月針對「氣候變遷脆弱指數」（Climate Change Vulnerability Index）的報告表示，隨著地球暖化、海平面不斷上升，雅加達的蘇卡諾哈達國際機場最快到了2030年將沉入水中，雅加達多處地方也會變成沼澤。

雅加達全稱為「雅加達特別首都地域」（印尼語：Daerah Khusus Ibukota Jakarta），是印度尼西亞首都和最大城市，位於爪哇島的西北海岸。雅加達是印尼的經濟、文化和政治中心，目前人口約有1千多萬人，預計2020年會增至1600萬人；居住在周圍的大雅加達地區人口則高達3000萬人，是世界第二大都市圈。

▲印尼總統佐科威。（圖／達志影像／美聯社）

印尼政府對於遷首的問題已討論多年，卻因種種困難而未能行動。據了解，其中一個問題是群眾都不願離開現有的社區環境。《香港經濟日報》分析稱，估計新首都要提供不少好處、增加吸引力，才能讓更多人願意遷移。

儘管外界議論紛紛，但佐科威之前對遷都的事情較少發表評論。他在2017年時曾於推特上表示，「關於遷都的討論目前仍處於分析階段……，（我們）有必要進行深入的計算，以確保搬遷將真正有益。」