川普推特語錄／就算會員支持我！消防高層也只會擁護民主黨　永遠不變

▲美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普29日在推特針對大選的事情發文說，媒體正在努力推動讓昏睡的喬參選，非常有趣的是他就是因為喬（美國前副總統）跟歐巴馬沒有做好，才會讓他有機會當選美國總統。此外，他也抨擊選擇支持喬的國際消防員協會說，即使會員們都支持他，他那領導層們仍會永遠支持民主黨。

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▼就算會員們想要支持我，那一些吸著高額會員費的消防員領導層們，也都會永遠支持民主黨，有些事情永遠都不會變！

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▼媒體（假新聞）正在努力推動讓昏睡的喬參選。非常有趣的是，我會坐上這個位置（總統寶座）就是因為拜登和歐巴馬。他們沒有做好工作，現在才有了真正幹實事的川普－偉大的時代！

▼人們因為高稅收正在逃離紐約州，是的！還有各式各樣的壓迫。他們甚至沒有與州和地方稅在法律上挑戰－本來可以贏的。有太多訴訟了，美國步槍協會應該離開這個不好對付（而且不講公平）的州並從外部攻破！

▼美國步槍協會（NRA）被庫默（Cuomo）和紐約州司法部長圍攻，他們非法使用國家的法律機制，來打擊並摧毀這個非常重要的組織和其他組織。我們必須立刻展開行動、停止內訌！使美國再次偉大，動作快！

▼我昨天與在波威查巴德（發生襲擊的猶太教堂）的拉比伊索爾．德斯坦（Rabbi Yisroel Goldstein）聊了很久，我向他以及所有加州槍擊事件的受害者表示最深切的哀痛。多麼好的一個人！他至少一根手指被打掉的情況下，想做的仍是幫助別人。非常難能可貴！