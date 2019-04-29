我的美甲顏色與槍相同！　俄羅斯最美近衛軍是她

▲第一屆「美麗俄羅斯國家近衛軍」選美大賽冠軍安娜·赫拉瑪佐娃。（圖／翻攝環球時報）

記者曾俊豪／綜合報導

第一屆「美麗俄羅斯國家近衛軍」選美大賽結果出爐，來自葉卡捷琳堡（又稱：凱薩琳堡）的警察安娜·赫拉瑪佐娃（Anna Khramtsova）獲得超過5.7萬張選票，成為俄羅斯最美女兵。她在自我介紹的影片中提到，「每個人都有一個與手提包的顏色匹配的美甲顏色，而我的美甲顏色與我的槍顏色相同」。

大陸《環球時報》報導，這項比賽在今年2月初宣布舉辦，要求參賽者用有趣的形式來闡述他們的工作經驗和成就，並用一系列拍攝的照片來展示興趣和愛好。另外，在3月27日俄羅斯近衛軍節前一天，活動官網公佈進入決賽的參賽者照片，再讓網友通過在線投票選出獲勝者。

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▲安娜·赫拉瑪佐娃已經結婚，並育有一個7歲的女兒 。（圖／翻攝環球時報）

獲得最多票數的赫拉瑪佐娃今年31歲，父親已在俄羅斯軍隊服役超過30年，赫拉瑪佐娃在入伍之前曾拿過一個法學學位，還當過一段時間警察。讓不少「粉絲」心碎的是，她已經結婚並育有一個7歲的女兒。

在參賽影片中，赫拉瑪佐娃展示射擊技巧，同時還做了新的美甲，她說，「每個人都有一個與手提包的顏色匹配的美甲顏色，而我的美甲顏色與我的槍顏色相同」。

▲安娜・赫拉瑪佐娃在現實生活中是警察 。（圖／翻攝環球時報）

赫拉瑪佐娃奪冠後接受近衛軍新聞處採訪，她表示自己一開始「並不想參加這場選美」，因為害怕獲勝以後，同事會對她有所成見。她說，「我肯定聽過那些關於金髮美女當軍人的嘲笑，不過我並不在意這些，我的服役伴以美麗。」

報導提到，今年一共有近1000名近衛軍女兵參加選美攝影大賽，除了赫拉瑪佐娃外，進入決賽的還有12位女兵。俄羅斯近衛軍部門表示，獲勝者和其他12名進入決賽的姑娘的照片將被用來製作俄羅斯近衛軍2020年的日曆。

▲成績揭曉後，有網友找出她的生活照 。（圖／翻攝環球時報）