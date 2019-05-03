疤痕不再是傷心回憶！刺青師飆創意　寶可夢的「牠」直接跳上身

▲寶可夢迷絕對不能錯過的小火龍。（圖／翻攝自Facebook／Highest Peak of Creativity）



國際中心／綜合報導

每個人身上或多或少，都會有一些疤痕，不論是燙傷、燒傷、割傷，甚至是手術留下來的疤痕，有時小小的無傷大雅，有時卻讓人感到難受，彷彿提醒著自己回到疤痕留下，非常痛苦的那一天。國外有一群刺青師，專門替身上有疤痕的客人刺青，讓人們回頭看見這些疤痕，見到的不是難過的回憶，而是嶄新的記憶，提醒著自己必須更勇敢向前。

請繼續往下閱讀...

▲星際大戰的光劍在此！（圖／翻攝自Facebook／Highest Peak of Creativity）

▲這不是胎記，而是不小心打翻的紅酒。（圖／翻攝自Facebook／Highest Peak of Creativity）

▲縫過的疤痕變身魚骨頭。（圖／翻攝自Facebook／Highest Peak of Creativity）

立體的疤痕、深色的疤痕、小小的傷疤，或者是大片的燒傷痕跡，刺青師都有辦法發揮創意，將它變成客人最愛的模樣。

▲永遠記得胸前開刀的勇氣。（圖／翻攝自Facebook／Highest Peak of Creativity）

▲讓鯊魚張開血盆大口吧。（圖／翻攝自Facebook／Highest Peak of Creativity）

▲就讓它成為海龜美麗的背紋。（圖／翻攝自Facebook／Highest Peak of Creativity）

▲「對！我這裡縫過」。（圖／翻攝自Facebook／Highest Peak of Creativity）