網路黑特吵翻天！日本大學生們不懂%　教授感嘆：人生完蛋

▲日本預計10月調漲消費稅，但很多日本大學生不會算%。（日本商店街示意圖／記者蔡玟君攝）

記者林瑩真／編譯

日本消費稅一改再改，從5%調整到8%之後，現在又有調整到10%的打算，但比起消費稅的經濟問題，日本可能更需要擔心教育問題，因為一名大學教授芳澤光雄指出，現在的大學生根本不懂「%」的意義，這些人的人生要完蛋了。

綜合日媒報導，日本最近因為消費稅問題而吵翻天，先前消費稅從5%調整到8%就引起日本國民一陣不滿，不料，現在又要調漲，日本政府計畫從2019年10月起，消費稅要高到10%，若想要減稅，就必須將店內用餐改為外帶。

正因消費稅問題爆發，日本學教授芳澤光雄才發現，原來很多大學生並不懂「%」的意義，不知道消費稅8%代表買東西時，商品原價必須乘上1.08才是要付的價格，當然也不明白為什麼要吵消費稅的問題。

不只不懂消費稅，芳澤光雄指出，很多大學生對於「2億是50億的幾%」不能正確回答出4%；更誇張的是，1983年的國中考試，調製食鹽水濃度問題的正確率有70%，但2012年時只剩下52%；至於2015年的小學6年級的%問題，正確率只有13%。

芳澤光雄表示，這些老師認為「變成國中生學力就上升的孩子並不多」，可以想見這些學生成為大學生後，更不可能突然開竅，未來也難以承擔經營管理職務。

文章曝光後，「日本的絕望」一詞也成為推特熱門話題，不少日本人認為此話過於嚴重，且不會換算%實在誇張；不過也有身為家教老師的網友表示，他的學生真的無法理解50%，只知道所謂的「半價」；另外也有網友批評，缺少能讓孩子理解的老師，只教導數學解法，也難怪孩子不懂得如何應用。