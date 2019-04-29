西班牙大選無政黨過半「反移民小黨殺入」　歐洲政局破碎化

▲桑切斯。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

西班牙28日舉行國會大選，99.9％的選票已被計算在內，初步結果顯示，現任首相桑切斯（Pedro Sanchez）所屬的「工人社會黨」（Socialist Party）贏得350席位中的123個席位，他宣布再次獲勝。不過，工人社會黨席次未能過半，也呈現出歐洲政局的破碎化情勢。

《紐約時報》報導，儘管桑切斯28日表示再次勝利，他的政黨卻沒有拿下過半席次，因此必須找到夥伴組成聯合政府。值得注意的是，主張反移民並堅持極端民族主義政黨的「聲音黨」（Vox）首次進入國會，顯示出歐洲極右運動持續發酵。

上述結果呈現了歐洲政局的政黨破碎化以及兩極化。《華爾街日報》指出，此次西班牙國會選舉沒有明顯的贏家，其中竄起的新政黨從傳統政黨中瓜分選票，各種具有鮮明特色的小黨崛起。

CNN報導， 桑切斯向支持者喊話，工人社會黨贏得勝利，比起2016年增加了38個席次，「我們向歐洲與世界傳遞訊息，那就是我們可以戰勝威權主義。」事實上，西班牙在西歐是唯一沒受過聯合政府執政的國家，隨著選舉結果出爐，未來的新政府可能會包含巴斯克民族主義黨（PNV），或是加泰隆尼亞獨派政黨等。