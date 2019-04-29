美前參議員魯嘉辭世　終生致力防止核武擴散增進全球安全

▲ 魯嘉在家人的陪伴中辭世。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國前印第安納州共和黨參議員魯嘉（Richard Lugar）於28日淩晨辭世，享壽87歲。他是一名外交政策專家，曾幫助推動前蘇聯國家拆除數千枚核武，一生致力於遏止核武擴散，對台灣也相當友好，曾表示支持我國加入世界衛生組織（WHO），力主向台灣出售F-16C/D型戰機。

總部位於美國華府的非營利組織「魯嘉中心」（Lugar Center）聲明指出，受到慢性炎症脫髓鞘多發性神經病變（CIDP）併發症影響，魯嘉在家人的陪伴之中，於維吉尼亞州費爾法克斯伊諾瓦醫院的心血管研究所（Inova Heart and Vascular Institute）病逝。

魯嘉長期擔任共和黨參議員及外交政策領導人，1968年至1975年間擔任印第安納波利斯市市長，1977年至2013年擔任聯邦參議院，為印第安納州史上任期最長的參議員。

魯嘉是羅德獎學金（Rhodes Scholarship）得獎者，整體來說屬徹底的保守派，卻在2012年的共和黨初選中因與民主黨的合作及與時任總統歐巴馬太過友好而飽受攻擊，最終落選，爭取第7次參議員任期失敗，隨後執掌魯嘉中心，主要工作為防止核擴散。

前印第安納州州長丹尼爾斯（Mitch Daniels）在魯嘉擔任州長任內曾任他的幕僚多年，聽聞他的死訊後在28日稍晚聲明表示，「魯嘉不僅是我所認識最優秀的公務員，也是最優秀的人。他達到我們對領導人的所有期望，擁有聰明的頭腦、純潔的動機、單純的性格，孜孜不倦的肩負責任。他對世界的了解無與倫比，是第一名、也是永遠的愛國者，完全致力於美國同胞的安全和福祉。」

歐巴馬也聲明表示，魯嘉是一名「問題解決者」，以防止核武擴散的努力加強全球安全，「因為有魯嘉的努力，數以千計的子彈、轟炸機和潛艇不再對我們構成威脅。他讓美國更安全，也讓世界更安全。他的辭世提醒人們，擴大《核武禁擴條約》的必要性是持續且緊迫的，也讓我們記住，一名人民公僕可以是什麽樣的人。」