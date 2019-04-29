看診苦等2年！小息肉變第三期癌症　加拿大媽淚訴醫療保健黑洞

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加拿大新斯科細亞省（Nova Scotia）33歲女子羅德罕（Inez Rudderham）23日在臉書發布聲淚俱下的影片，她指出，由於等待2年的時間都無法看到家庭醫師的診，體內的小息肉最後竟發展成第三期癌症，「你敢跟我見面，向我解釋，接著看著我的眼睛，跟我說新斯科細亞省沒有醫療保健危機？」

▲羅德罕痛苦落淚。（圖／翻攝自臉書／Marilyn Inez）



羅德罕育有4歲的女兒，身為母親的她透過社群媒體痛訴，她的肛門原本長有小息肉，卻長達2年都無法順利看診，最後診斷結果出爐時，肛門癌（anal cancer）已進展到第三期。

憤怒的羅德罕質疑新斯科細亞省省長麥克尼爾（Stephen McNeil），當地明明就有醫療保健危機，體系破了大洞，她自己是受害者之餘沒得到任何幫助，就連去急診也沒用，對此政府卻似乎視而不見。

Probably going to regret this but I’m so done. 由 Marilyn Inez 發佈於 2019年4月23日 星期二

羅德罕表示，在她骨盆處進行的放射治療導致她不孕，「在33歲時，我卻處於停經時期，因為當我的腫瘤還是息肉時，我無法接觸到家庭醫師，急診室也沒辦法幫助我。」

身心受創的羅德罕想要尋求心理治療，便於今年1月開始想預約門診，但她必須等到夏天才能諮詢，「這是新斯科細亞省健康保健危機的面貌。礙於這個失敗的體系，我到7月前都不能接受幫助來應對創傷。」

新斯科細亞省醫師霍蘭德（Tim Holland）表示，他並不是第一次聽到這種案例，羅德罕的經歷呈現出醫療保健系統的所有問題。他補充，病患難以接觸家庭醫師，就算去急診也沒辦法全面診斷癌症；政府應減少繁文縟節的手續，盡力改善醫師的工作環境。

麥克尼爾25日回應，他已請衛生部門聯繫羅德罕，醫療體系現況確實充滿挑戰，未來會繼續調整政策。