看診苦等2年！小息肉變第三期癌症　加拿大媽淚訴醫療保健黑洞

國際中心/綜合報導

加拿大新斯科細亞省(Nova Scotia)33歲女子羅德罕(Inez Rudderham)23日在臉書發布聲淚俱下的影片,她指出,由於等待2年的時間都無法看到家庭醫師的診,體內的小息肉最後竟發展成第三期癌症,「你敢跟我見面,向我解釋,接著看著我的眼睛,跟我說新斯科細亞省沒有醫療保健危機?」

▲羅德罕痛苦落淚。(圖/翻攝自臉書/Marilyn Inez)



羅德罕育有4歲的女兒,身為母親的她透過社群媒體痛訴,她的肛門原本長有小息肉,卻長達2年都無法順利看診,最後診斷結果出爐時,肛門癌(anal cancer)已進展到第三期。

憤怒的羅德罕質疑新斯科細亞省省長麥克尼爾(Stephen McNeil),當地明明就有醫療保健危機,體系破了大洞,她自己是受害者之餘沒得到任何幫助,就連去急診也沒用,對此政府卻似乎視而不見。

Probably going to regret this but I’m so done.