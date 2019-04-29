川普若非總統一定被起訴！　美前司法副部長控：妨礙司法公正

▲ 通俄門報告顯示，並未發現川普陣營在2016大選中與俄羅斯勾結。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國前司法部副部長葉茨（Sally Yates）28日表示，如果川普（Donald Trump）不是總統，特別檢察官穆勒（Robert Mueller）一定會在「通俄門」調查中以妨礙司法公正罪名起訴他。

葉茨是一名職業聯邦檢察官，2015年被時任總統歐巴馬任命為司法部副部長，歐巴馬卸任後被要求在川普政府留任至新任司法部長獲參議院確認為止，2017年1月20起代理司法部長，因拒絕執行對主要人口為穆斯林的7個國家實施入境禁令，同月30日被當時上任不滿2周的川普開除。

葉茨28日登上國家廣播公司（NBC）新聞訪談節目《與媒體見面》（Meet the Press）時表示，「我個人曾以遠比此案少上許多的證據起訴過妨礙司法公正的案件。是的，我相信他如果不是美國總統，很可能會被指控妨礙司法公正。」

刪節版穆勒的報告詳細描述川普為阻止調查而採取的一系列行動。至於這些行為是否構成妨礙司法，法院並未做出結論，暗示報告調查結果不能為川普開脫。

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▲ 美國前司法部副部長葉茨。（圖／路透社）

該份報告指出，川普試圖阻撓穆勒的調查，還曾對俄羅斯官員表示，他因調查承受「巨大壓力」，但在開除前任聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）之後，壓力便有所緩解。穆勒還指出，國會有權追查川普是否違法，正在調查川普是否妨礙司法公正。

葉茨對NBC表示，這份報告還提出一個更大的問題、一幅「毀滅性的畫面」，描繪了一場樂見俄羅斯干預的競選活動，說謊自圓其說，再試圖掩蓋真相。她問道，「這是我們期望美國總統做出的行為嗎？我的意思是，當俄羅斯人來敲門時，你以為一個喜歡抱國旗作秀的人會做出那麼愛國的事情、通知執法部門嗎？」