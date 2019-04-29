「百大傑出女性」被當成恐攻通緝犯！　斯里蘭卡鬧離譜烏龍

▲斯里蘭卡政府承認是配圖錯誤，馬吉德並不是通緝犯。（圖／翻攝自Facebook／Amara Majeed，下同）



國際中心／綜合報導

斯里蘭卡警方公布6名通緝犯照片，其中1名竟是曾入選百大傑出女性的作家馬吉德（Amara Majeed），讓她身邊親友都難以置信，也引起外界軒然大波。當局在馬吉德PO文澄清後，才發現自己鬧出了大烏龍，急忙承認是員警配圖錯誤，馬吉德絕對不是恐怖份子。

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▲馬吉德是斯里蘭卡移民的女兒。



據BBC報導，馬吉德就讀美國布朗大學，是位知名的穆斯林活動家兼作家，2013年發起「面紗計畫」（The Hijab Project），鼓勵穆斯林婦女勇敢戴上面紗，象徵捍衛自身權利，2014年還出了一本書叫「外國人」，內容是在解釋外界對於伊斯蘭教的誤解，2015年更被英國廣播公司（BBC）評選為100名傑出女性。

馬吉德勇於為穆斯林發聲，不少言論會被刊登在報章雜誌，年紀輕輕就對世人有著不容小覷的影響力，如今卻被斯里蘭卡警方列為爆炸案的嫌犯，令她相當錯愕。

▲馬吉德致力於消除外界對於穆斯林的刻板印象。



馬吉德25日在臉書表示，「我被斯里蘭卡警方誤認為恐攻案的一份子，這顯然是個大誤會」，爆炸案後有些人加深了對穆斯林的誤解，她不希望斯里蘭卡政府在此時又做出更多的誣陷。

她還在記者會上指出，早上一起床就收到35通未接來電，所有人都急著要告訴她出現在通緝名單中，「這個錯誤讓我們家這幾天很不安寧」，雖然斯里蘭卡在她PO文後，馬上就發聲明修正且致歉，但仍然嚴重打擊了穆斯林的形象，甚至還有網友刻意酸言酸語，把她和伊斯蘭國（IS）極端主義份子聯想在一起。