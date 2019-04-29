祖克柏是暖心好老公！　發明「睡眠盒」助妻子一夜好眠

▲睡眠盒底部會發出微光，但不會吵醒睡覺的人。（圖／翻攝自Facebook／Mark Zuckerberg）

國際中心／綜合報導

臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）和妻子普莉希拉．陳（Priscilla Chan）育有2名女兒，但自從家中有了小孩，妻子的睡眠品質就嚴重受到影響，每天睡到一半就會緊張的拿起手機看看現在幾點了，是否該叫孩子們起床，這個習慣使她每晚都睡得提心吊膽。貼心的祖克柏為了解決這個問題，便貼心的製作了一個「睡眠盒」放在床頭櫃，只為了讓妻子不再受時間壓迫，能夠一覺好眠到天亮。

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▲ 臉書創辦人暨執行長祖克柏與夫人普莉西拉．陳。（圖／達志影像／美聯社）

祖克柏27日在臉書PO出一張小木盒並表示，「自從我們有了孩子，普利希拉每晚都過得很煎熬。」他發現妻子一個晚上會起來確認時間好幾遍，看看自己還剩下幾個小時能睡，深怕自己睡過頭沒發現孩子已經起床，這種時間壓力讓她沒辦法睡得安穩。

▲祖克柏的大女兒麥西瑪（Maxima）已3歲。（圖／翻攝自Facebook／Mark Zuckerberg）

祖克柏不忍心看妻子飽受壓力，於是發揮自己工程師專長，設計出一個底部會發光的「睡眠盒」，每天早上6到7點會散發出微光，但不至於亮到讓人醒來，「普利希拉以後不用再半夜一直查看手機，只要看睡眠盒有沒有發光就知道是否該起床了。」由於睡眠盒上沒有顯示時間，所以也不用顧慮只能再睡多久。

PO文指出，到目前為止，這個睡眠盒的效果比預期的更好，妻子的睡眠品質獲得了大幅提升。祖克柏透露，「我很多朋友都跟我說他們也想要這個睡眠盒」，所以他決定把這個發明PO到網路上，歡迎民間高手也設計出這小物，幫助更多人改善睡眠問題。

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