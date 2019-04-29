1年後重返絕美「粉紅沙灘」　情侶直擊塑膠攻陷：別再修圖！

▲對比照讓情侶痛心。（圖／翻攝自IG／mariefeandjakesnow）



國際中心／綜合報導

一對經常旅遊的情侶去年到訪印尼知名的「粉紅沙灘」（Pink Beach），拍下夢幻景色，然而，兩人日前重回此地，卻發現地上充滿著塑料、盒子等垃圾，「我們從未想過，回到世上最喜歡的海灘後，居然發現這樣令人不安的場景。」他們希望，透過相片能促使其他人不要過度修圖，不要隱瞞遊客破壞大自然的事實。

《每日郵報》報導，瑪麗（Marie Fe）來自德國，傑克（Jake Snow）則在澳洲出生，兩人拍下各地美景，在IG吸引約47萬名粉絲。這對情侶去年來到印尼科莫多國家公園的粉紅沙灘，遊玩的同時也捕捉到美景，可是經過12個月決定再訪後，他們卻看到怵目驚心的畫面。

瑪麗與傑克坐在沙灘上，這次背後卻充滿一堆垃圾，兩人感到相當心痛，「如果我們現在不採取行動，這會變成一種常態。我們的海灘、海洋、地球會被塑膠覆蓋。」

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▲印尼粉紅沙灘就像電影裡的場景。（圖／記者蔡玟君攝）



這對情侶呼籲其他攝影師或是IG上有影響力的網紅，不要修圖粉紅沙灘如今的模樣，「把垃圾P掉不能解決問題，而是要顯示現在發展的真實。」兩人警告，如果人們繼續快速丟掉手上的塑料，這也可能是其他海灘的未來。

《ETtoday旅遊雲》曾介紹，粉色沙灘的成因是這片沙灘充滿了紅珊瑚，海浪長期拍打後，碎掉的紅珊瑚便與白沙灘融合，連拍打上岸的海浪也能見到柔和的粉色。

類似的景色在澳洲也有，西澳（Western Australia）就有粉紅色湖泊，包括希利爾湖（Lake Hillier）與赫特潟湖（Hutt Lagoon）。但報導指出，澳洲人每年花費鉅額購買瓶裝水，每天用掉1000萬根吸管，未來很可能影響到上述美景。