僅限今日！一招秒收集5個年號　天才網路梗狂吸日網友跟風

記者林瑩真／編譯

日本即將從「平成」時代前進到「令和」時代，但特別的是，今日4月29日是日本的「昭和之日」，為了紀念已故昭和天皇裕仁冥誕，因此成為日本國定假日。不過有日本網友超級天才，發現有一個辦法可以一次湊齊日本5個年號「平成、昭和、大正、明治、令和」。

▲日網友趁著平成時代最後的昭和之日，在大正車站喝明治公司的R1優格，一招秒收集5個年號。（圖／翻攝自推特／Kagurazaka@xyz_7831）

「平成時代最後的昭和之日，在大正車站喝了明治R1！」一名日本網友在推特（Twitter）上傳影片，就在28日晚間23時59分跳到29日0時0分的時刻，他人出現在大正車站，手拿一瓶R1優格，一邊喝一邊慶祝平成時代最後的「昭和之日」。

但其中有什麼玄機嗎？原來短短的一句話之中，就包含了日本5個年號，平成、昭和、大正、明治跟令和！（令和的羅馬拼音為REIWA，因此令和首年英文縮寫為R1，正好與優格同名）

其實這句話並非該網友首創，而是當初新年號「令和」公布後，另一名網友發想並引起風潮的梗。沒想到原PO真的實現網路梗，限定於今日才能收集到的5個年號，讓其他網友紛紛留言「我笑了」、「真的是很有講究呢」、「勇者出現了啊」、「如果讓慶應的學生來做就更好了（慶應是明治之前、元治之後的一個年號）」。

不只網路梗瘋傳，事實上，今日日本大正車站聚集相當多的人潮，就是為了實現網路梗，大家紛紛買來明治公司的巧克力、優格、飲料等，一度讓大正車站的超商內的優格賣到缺貨，車站內垃圾桶都是R1優格的瓶子等，就是為了湊到4至5個年號，也成為今日推特的熱門話題。

請繼續往下閱讀...

▲▼大批日本網友在今日前往大正車站收集年號，包括買明治公司的產品，垃圾桶也都是R1優格的瓶子。（圖／翻攝自推特）

那麼「昭和之日」是什麼呢？其實原本4月29日是作為昭和天皇裕仁的生日所放的「天皇誕生日」國定假日，不過裕仁天皇逝世後，年號改為平成，平成天皇明仁的生日則在12月23日，因此「天皇誕生日」的假日就改到12月，但4月29日本仍在日本的黃金週內，考慮到喜歡大自然的裕仁天皇，政府將4月29日改為「綠之日」，又因多數日本人懷念昭和時代，最終改為「昭和之日」。

雖然日本沒有「明治之日」，不過日本的「文化之日」在11月3日，其實就是明治天皇的生日，在明治時代也稱為「天長節」（天皇誕生日之意）；至於「大正之日」呢？由於大正時代僅短短15年，且大正天皇身體不佳、政績稀少，因此後世就沒有訂定節日來緬懷大正天皇。

＊日本年號小知識：明治（1868年9月至1912年7月）→大正（1912年7月至1926年12月）→昭和（1926年12月至1989年1月）→平成（1989年1月至2019年4月）→令和（2015年5月起）