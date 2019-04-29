沒人親眼看過！揭密日本三大神器　天皇千年世代相傳

▲日本天皇繼任要交付日本三大神器。（圖／路透社）

記者林瑩真／編譯

日本將在5月1日舉行新天皇即位儀式，其中，皇太子德仁必須接受「劍璽承繼儀式」（剣璽等承継の儀，けんじとうしょうけいのぎ），繼承日本三大神器，才能代表天皇的正統象徵，究竟神器擁有什麼樣的傳說呢？

日本三大神器「八咫鏡」（やたのかがみ）、「天叢雲劍」（あまのむらくものつるぎ，又名草薙劍）、「八尺瓊勾玉」（やさかにのまがたま，又名八阪瓊曲玉）源自於日本的創世神話，其中，更是與「天照大神」有關。

在日本，「天照大神」被視為太陽神、治天，是天的統治者，也是天皇的始祖，一般形象為女性，主要祭祀的神社則是三重縣伊勢市的皇大神宮（伊勢神宮內宮），全國神明神社的總本社。

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▲日本三大神器八咫鏡、天叢雲劍、八尺瓊勾玉。（圖／翻攝自維基百科）

根據日本古書《古事記》記載，當時天照大神躲在天岩屋戶不肯出來，導致宇宙沒有太陽，一名大神見狀，便使用天金山之鐵打造出「八咫鏡」，並故意對著天照大神照射，八咫鏡反射出天照大神的身姿，引起天照大神注意，因好奇而被引出，此後，八咫鏡就成為照出天照大神身姿的神器。（另一說為八咫鏡照射了天照大神的身姿，因此八咫鏡有天照大神的魂，成為天照大神的神體，是三大神器之中最尊貴的）

「天叢雲劍」則是源自於天照大神的弟弟速素戔嗚尊（又名須佐之男命），當他到人間遊玩時，看到八岐大蛇禍害人間，因此將八岐大蛇砍殺，並從八岐大蛇的尾巴中拿到這把寶劍，之後流傳給後代，也就是日本天皇，從此被供奉起來。

「八尺瓊勾玉」同樣來自天照大神，傳說是天照大神還躲在天岩屋戶時，八百萬神命令玉祖所製作而成。至今日本三大神器分別供奉於不同地方，「八咫鏡」供奉於伊勢神宮，「天叢雲劍」供奉於的名古屋市熱田區的熱田神宮，「八尺瓊勾玉」則供奉於東京的皇居。「天叢雲劍」及「八尺瓊勾玉」又合稱「劍璽」，也就是新天皇上任時必須接受的儀式。

日本歷史上，三大神器都是由上任天皇交由下任天皇繼任，在傳統日本人眼中，三大神器也是日本天皇的正統象徵。不過實際上，普通的日本國民根本沒有人曾親眼見過三大神器，且供奉的神宮、皇居也無法對外提供照片或資料來證明三大神器真的存在，因此，三大神器仍是如傳說般的存在，新天皇上任的繼承儀式也就格外引人注目。