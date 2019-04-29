逾70萬人受災！氣旋再襲莫三比克釀5死　倒塌磚牆壓她身上下秒被捲走

▲ 民眾冒險穿越暴漲的河水。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

繼熱帶氣旋伊代（Idai）在3月中帶來的災情，莫三比克26日再度遭到氣旋侵襲，驚人豪雨引發洪災，部分地區水深及腰，至今已經造成5人死亡、多幢房屋被沖垮、道路被淹沒、棕櫚樹倒塌，過去從未受氣旋影響的地區受到重創，還有許多人被洪水圍困，且未來幾天內還可能降下更多暴雨。當局預估，受災人數將超過70萬人。

氣旋肯尼斯（Kenneth）25日晚間侵襲北部德爾加杜角省（Cabo Delgado），以時速高達280公里的強風、達4級颶風的威力將村莊夷為平地、切斷該省主要城市與外界的通道，造成約16萬人處於危險之中。

「幫幫我們，我們失去了一切！」德爾加杜角省首府彭巴市（Pemba）居民絕望的對來往的汽車大喊，因為洪水已經湧進家門口。這些婦女和女孩們提著水桶和罐子、想將洪水鏟出房外，但仍是徒勞。根據聯合國，部分房屋已經在風暴之中倒塌。

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▲ 河岸被沖垮。（圖／路透社）

救援組織「拯救兒童」（Save the Children）應變小組負責人芬尼（Nicholas Finney）表示，「這是一種可怕的似曾相識。」因為在肯尼斯重創莫三比克的6周前，伊代才在該國中部造成逾千人死亡。這是莫國有史以來第一次在同一個季節遭遇兩次熱帶氣旋，再度引發人們對氣候變遷的憂慮。

肯尼斯影響的地區與伊代大不相同，氣旋通常不會襲擊德爾加杜角省，進而導致36.8萬名兒童處於危險之中。聯合國兒童基金會莫國代表佩舒（Michel Le Pechoux）坦言，「德爾加杜角從來不曾有過氣旋，讓我們非常擔心，當地社區並未做好充分準備迎戰這種規模的風暴，將使兒童和家庭暴露在非常危險的環境中。土壤被雨水滲透、河流已經漲滿，未來幾天的洪水可能會使情況變得更糟。」

聯合國指出，肯尼斯帶來的降雨量可能達到伊代的兩倍。莫國氣象研究機關預測，未來24小時內，部分地區降雨量將達到100毫米。35歲彭巴市民費爾南多（Michael Fernando）便表示，「我這輩子從沒見過這麽大的雨。」社區領袖皮拉萊（estio Pilale）提到，一堵磚墻倒在一名婦女身上，洪水又將她沖到另一棟建築上；居民們都為她的死亡哀悼。

▲ 沿海地區多靠捕魚維生，如今卻不能出海。（圖／路透社）

部分居民試圖以輪胎和沙包擋水，因為汽車不斷滑動。當身邊的人一一將個人物品裝進塑膠袋裡時，一名男子表示，「我們將繼續前進，直到找到安全的地方為止。」但也有不少民眾露出無奈、不耐煩的神情，卡里莫（Abdul Carimo）便問道，「這些洪水什麼時候才能放過我們？當我們試圖做些什麼的時候，它就又來了。」

莫國政府指出，受災地區以農村為主，逾16萬人受到影響，許多人正處於饑餓狀態。德爾加杜角省部分地區有超過3.5萬幢房屋部分或完全被毀，還有超過2.3萬人住在避難所。救援人員28日試圖挺進彭巴市以外受災較嚴重的社區，但因為堤岸被河水沖垮、洪水淹沒房屋屋頂，他們被迫折返，目前還不清楚何時能向市外的成千上萬災民提供援助。

▲ 房屋都被淹沒。（圖／路透社）

拯救兒童組織的芬尼說明，「直升機不能飛、很多航班都被取消，所以救援人員無法挺進，也無法空運物資」，同時擔心，通往楠普拉省（Nampula）的主要貨運路線很快也會被封鎖。他形容，長達60公里的海岸線和附近島嶼受到「全面破壞」。

27日的空拍照顯示，幾個沿海社區被夷為平地。聯合國人道事務協調廳（OCHA）發言人阿布瑞尤（Saviano Abreu）表示，「現在連一棟房子都沒有了。」該機構地區辦公室負責人康奈爾（Gemma Connell）也指出，「那裡看起來就像被堆土機推過。」