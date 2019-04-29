警示燈竟須加購？獅航墜機才告知　波音737 MAX故障警示燈預設為「關閉」

▲西南航空擁有34架波音737 MAX型客機。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國波音公司737 MAX機型半年內發生2起墜機事件，造成346人喪命，所有調查結果皆指向該機型「自動防失速系統」（MCAS）發生錯誤。目前更有消息人士指出，美國聯邦航空總署（FAA）去年替航空公司進行檢查時，就發現波音公司將MCAS的故障警示燈預設為「關閉」，若無加價啟用則會維持關閉。

美國西南航空（Southwest Airlines）擁有34架波音737 MAX客機，在印尼獅航空難前，波音告訴該公司，「無論駕駛人員是否曉得，所有MAX系列客機的警示燈皆顯示為可運作。」但西南航空發言人說，在空難過後，波音立刻改變說法，指出，「除非明確設定為開啟，否則警示燈預設為關閉。」聯邦航空總署檢查員表示，波音交機給西南航空時，對於「預設關閉」一事隻字未提。

聯邦航空總署檢查員也說，波音將MCAS的故障顯示燈列為非必要配備，若有需要的話，航空公司可以額外付錢使用。當初檢查員曾考慮是否要讓駕駛737 MAX客機的機師接受額外訓練，但最後也不了了之，聯邦航空總署的高級官員也完全不知此事。

《紐約時報》本月初才踢爆，737 MAX系列是「舊酒裝新瓶」，它沿用了1960年代的設計，機長甚至必須依靠「紙本」的操作手冊。原來更新舊機的生產策略，都是為了配行航空公司的需求，「降低飛行人員的訓練成本」，這招雖讓波音產量大幅提升，卻也賠掉了企業聲譽。