勇婦遇掃射「人肉擋子彈」　醫到場CPR驚覺這人是老婆

▲加州猶太會堂傳槍擊案，共1人死亡3人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國加州聖地牙哥波威市（Poway）的一座猶太會堂於27日爆發槍擊案，一名19歲的反猶太主義槍手厄涅斯特（John Earnest）在會堂裡開槍掃射，造成多人中彈。現場有醫生立刻為一名重傷民眾急救，卻發現竟是自己的妻子，當場昏倒，而妻子送醫後宣告不治。

綜合外媒報導，該死者為60歲的凱（Lori Gilbert Kaye），案發當時她並沒有在丈夫愛德華身邊。凱為了保護其他人，在槍手開槍時撲在其他信眾身上，擋下了子彈，卻也讓自己離開了人世。

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▲凱（Lori Gilbert Kaye）為其他信眾擋下子彈後送醫不治。（圖／翻攝自臉書／Audrey Jacobs）

當時身為醫生的丈夫愛德華聽聞有人身受重傷，立刻從會堂跑出去為受害者施行心肺復甦，卻沒想到那名重傷者竟是自己的妻子，悲痛之下當場昏厥，而妻子凱送醫後宣告不治。

凱的好友雅各（Audrey Jacobs）在臉書上表示，凱是一位勇敢的女人，總是挺身而出的幫助所有人，她是天使。此槍殺案共1人死亡3人受傷，而兇嫌厄涅斯特在案發後隨即被警方逮捕，彈動機尚未公布。

此次案件是半年來的的第二起，6個月前在匹茲堡（Pittsburgh）也發生過猶太會堂槍擊事件。對此美國總統川普表示，槍手選擇在這個時間點犯案，看起來就是一起「仇恨犯罪」。