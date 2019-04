美國務卿自爆CIA：撒謊、作弊和偷竊！　「努力達到榮耀時刻」

▲ 蓬佩奧坦承CIA常常「撒謊、作弊和偷竊」時,現場響起一震掌聲。(影片取自Youtube,如遭刪除請見諒。)

美國長期以來指控維基解密(WikiLeaks)是「非國家的敵對情報機構」,受俄羅斯操控。然而,美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)上週在德州農工大學(Texas A&M University)演講時,卻坦承中央情報局(CIA)常常「撒謊、作弊和偷竊」。

根據Zero Hedge報導,蓬佩奧15日在農工大學演講,面對學生提問「當面對沙烏地阿拉伯等爭議政府時,您如何在外交上的讓步和譴責進行平衡」時,他表示,「每任國務卿在上任的第一天,就已經知道這是一個艱難的世界,大家不了解來到美國是有多光榮的事情,也許德州農工大學的學生知道,但我認為大多數美國人仍不知道我們有多幸福,這些是非常困難的地方。」

隨後他表示,當他還是西點軍校(The United States Military Academy at West Point)的學生時,總是謹記學校的座右銘是「你不能撒謊、欺騙或偷竊」,然而,當「我成為中央情報局局長後,「我們說謊、我們欺騙、我們偷竊」(We lied, we cheated, we stole),而且還有完整的培訓課程,這些都提醒大家「美國如何努力達到榮耀的時刻」。

此外,蓬佩奧提到,當美國與爭議國家打交道時,必須承認「這些國家都不是一樣的」,其中有些國家可能正嘗試朝正確的方向前進,但只做到應該嘗試的一半時,美國應該提供幫助,並「保持一致,不羞於指出他們的缺點」。例如美國每年都會提出一份人權報告,其中無論是朋友、敵國或是其他國,只要沒有達到美國的人權標準,美國都要盡可能地追究他們的責任,確保事情不會再發生。

對此,報導指出,儘管在面對外國間諜時會進行一定程度的欺騙,以進行間諜任務,但有趣的是,蓬佩奧提及「美國如何努力達到榮耀的時刻」,貌似說明中央情報局和政府官員都將「謊言」當作是「美國過往的偉大時光」。RT(Russia Today)也報導,此種想法相當可笑,而且在訪問一些美國人之後,他們都認為這件事並不有趣,反而令人不安。

英國《金絲雀》(The Canary)報導中也指出,蓬佩奧以抨擊維基解密聞名,還曾說過「我們必須體認到,我們不可以再放任亞桑傑(Assange)和他的同事利用言論自由對付我們」,當時這段話遭美國作家葛林華德(Glenn Greenwald)抨擊,「明確威脅要把言論自由和新聞自由當作目標」。

▼ 維基解密創辦人亞桑傑 ( Julian Assange)11日遭英國警方逮捕。(圖/路透)