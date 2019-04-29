美國務卿自爆CIA：撒謊、作弊和偷竊！　「努力達到榮耀時刻」

▲ 蓬佩奧坦承CIA常常「撒謊、作弊和偷竊」時，現場響起一震掌聲。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

美國長期以來指控維基解密（WikiLeaks）是「非國家的敵對情報機構」，受俄羅斯操控。然而，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上週在德州農工大學（Texas A&M University）演講時，卻坦承中央情報局（CIA）常常「撒謊、作弊和偷竊」。

根據Zero Hedge報導，蓬佩奧15日在農工大學演講，面對學生提問「當面對沙烏地阿拉伯等爭議政府時，您如何在外交上的讓步和譴責進行平衡」時，他表示，「每任國務卿在上任的第一天，就已經知道這是一個艱難的世界，大家不了解來到美國是有多光榮的事情，也許德州農工大學的學生知道，但我認為大多數美國人仍不知道我們有多幸福，這些是非常困難的地方。」

隨後他表示，當他還是西點軍校（The United States Military Academy at West Point）的學生時，總是謹記學校的座右銘是「你不能撒謊、欺騙或偷竊」，然而，當「我成為中央情報局局長後，「我們說謊、我們欺騙、我們偷竊」（We lied, we cheated, we stole），而且還有完整的培訓課程，這些都提醒大家「美國如何努力達到榮耀的時刻」。

此外，蓬佩奧提到，當美國與爭議國家打交道時，必須承認「這些國家都不是一樣的」，其中有些國家可能正嘗試朝正確的方向前進，但只做到應該嘗試的一半時，美國應該提供幫助，並「保持一致，不羞於指出他們的缺點」。例如美國每年都會提出一份人權報告，其中無論是朋友、敵國或是其他國，只要沒有達到美國的人權標準，美國都要盡可能地追究他們的責任，確保事情不會再發生。

對此，報導指出，儘管在面對外國間諜時會進行一定程度的欺騙，以進行間諜任務，但有趣的是，蓬佩奧提及「美國如何努力達到榮耀的時刻」，貌似說明中央情報局和政府官員都將「謊言」當作是「美國過往的偉大時光」。RT（Russia Today）也報導，此種想法相當可笑，而且在訪問一些美國人之後，他們都認為這件事並不有趣，反而令人不安。

英國《金絲雀》（The Canary）報導中也指出，蓬佩奧以抨擊維基解密聞名，還曾說過「我們必須體認到，我們不可以再放任亞桑傑（Assange）和他的同事利用言論自由對付我們」，當時這段話遭美國作家葛林華德（Glenn Greenwald）抨擊，「明確威脅要把言論自由和新聞自由當作目標」。

▼ 維基解密創辦人亞桑傑 ( Julian Assange）11日遭英國警方逮捕。（圖／路透）