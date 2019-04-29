被阿嬤「留車上10秒」就遭綁架　8歲童英勇開門救姊下車

▲車子一被開走，8歲童機警拉著10歲姐姐跳車。（圖／翻攝自Facebook／Middletown Division of Police）

國際中心／綜合報導

美國俄亥俄州一對小姊弟日前坐祖母的車出門時，差一點被一名偷車賊一起綁走，由於當時只有2人在車上，眼看10歲姊姊被壞人抓住，8歲的弟弟急中生智，偷偷打開車門並趁機拉著姊姊一起跳下車，2人才幸運逃過一劫。

69歲祖母科伯恩(Nita Coburn)25日為了送女兒去急診，便開車載對方以及2名孫子一同前往醫院，抵達急診室門口後，她將10歲孫女斯凱勒(Skyler)和8歲孫子查恩斯(Chance)獨留在車內，先送女兒進去就醫，沒想到才離開10秒，24歲男子辛格(Dalvir Singh)就趁機闖入車內並駕車逃逸。

警方表示，辛格上車後，查恩斯偷偷打開車門，但要跳車時發現對方扯住姊姊斯凱勒所穿的連帽衫衣領，結果趁著車子過彎時，看準時機用力拉住斯凱勒一起跳車。科伯恩則說，當時她不知道孫子們已經順利逃脫，立即徒步追趕轎車，並打開駕駛座旁車門想要從歹徒手中奪回方向盤，但是沒有成功。

辛格開沒多久便被附近警察攔阻並逮捕，後來發現他是一名海洛英吸毒者，被控綁架重罪以及竊盜汽車罪。米德爾敦(Middletown)警方後來在聲明中公開表揚查恩斯，「他不顧自己安危，把姊姊從汽車裡拉出來，這個小傢伙毫無疑問是個英雄」。

▼嫌犯辛格已經落網。（圖／翻攝自Facebook／Middletown Division of Police）

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