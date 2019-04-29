4.2萬人連署要麥當勞「恢復塑膠吸管」！網拍價格飆一支20萬

▲網友開始在網站上拍賣麥當勞塑膠吸管。（圖／翻攝自ebay）

記者錢玉紘／綜合報導



全球麥當勞紛紛推出不再提供塑膠吸管的環保政策，台灣也包含在內，不過這個作法仍持續引起爭議，在英國以紙吸管來取代塑膠，但卻引起消費者一片罵聲，甚至有網友發起「環保財」，在拍賣平台eBay上販售塑膠吸管，最高價要賣5000英鎊（約台幣20.4萬）。

英國《每日郵報》報導，在eBay網站上可以看到，大批網友開始販售家中的吸管，其中一個商品名稱為「超罕見的麥當勞塑膠吸管」，商品的描述則寫道，「全新未拆封的麥當勞吸管，這東西很快就要變成傳奇了，想像你50年之後，拿出這個麥當勞吸管給你的孫子孫女們看，他們會把你當神一樣崇拜」。

另一個網友也同樣上網拍賣吸管，但要價居然高達5000英鎊，但是他強調這是個「具有潛力的投資」，甚至還免運費，「一個絕佳的機會獲超罕見的麥當勞塑膠吸管，2018年版，還有原始的紙包裝，搜尋一下就知道這是個好投資」，不過該產品已經在eBay下架。

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▲網友連署要求麥當勞恢復塑膠吸管。（圖／翻攝自38degrees）

麥當勞在全球推出禁用塑膠吸管的政策，在英國改成提供紙做的吸管，但這卻讓消費者很憤怒，尤其是購買奶昔的客人，紛紛秀出自己的「吸管坍塌照」，奶昔喝到一半吸管就整個軟掉，無法繼續，「我同意塑膠吸管有害環境，但不能推出更好的解決方法嗎」、「我的紙吸管剛剛融化在可樂裡，我直接吃下去了」、「紙吸管真的喝起來很噁心」。



甚至還有網友發起請願，要求英國麥當勞再度供應塑膠吸管，目前已經有4.2萬人連署。在台灣，麥當勞改成「冷飲直接喝」，提供新造型的杯蓋，不需要吸管直接拿起來喝。

▼台灣麥當勞改成新杯蓋，直接喝冷飲。（圖／記者袁茵攝）