反對修訂《逃犯條例》　10萬港人上街頭「創近年遊行新高」

▲香港民眾上街反對修訂《逃犯條例》。（圖／達志影像／美聯社，下同）

要聞中心／綜合報導

為了反對政府修訂《逃犯條例》，香港民眾28日走上街頭。據悉，遊行隊伍開始出發後，過了大約2小時左右，仍有許多人卡在起點動彈不得。警方指出，高峰期逼近有22800人，民間人權陣線（簡稱民陣）則聲稱有13萬人參加。

綜合港媒報導，這次遊行的人數明顯較上一次多，創近年遊行新高。民陣帶領遊行隊伍前行，有部分民眾即便推著嬰兒車也要加入隊伍。民陣副召集人陳皓桓表示，「感謝所有民眾參與，今天只是反修例的開始，若政府再不撤回《逃犯條例》修訂，民陣將發起包圍立法會行動，有關詳情將會在5月中公布。」

香港政府發言人指出，逃犯條例目的是處理2018年初在台灣發生一宗涉及港人的殺人案，同時堵塞香港整體刑事事宜協作制度的漏洞，包括現時法例的地理限制和不切實可行的操作程序。「政府提出的《條例草案》是經過全面及審慎的研究，並且能達到以上兩個目的。」

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發言人也說，《條例草案》的建議絕非針對某單一司法管轄區。法例獲得修訂後，在有需要時，香港能夠以同一標準及互相尊重的原則，與未與香港簽訂長期移交協定的司法管轄區，以個案形式去合作處理「雙方都認為需要處理的嚴重刑事案件」。

他也說，修例建議絶不會影響任何現行移交逃犯的長期移交安排協定，當局對每個個案都會作全面詳細的考慮，而所有移交的要求會受到行政機關及法庭雙重把關，若任何個案不達致法定要求，當局不會移交。