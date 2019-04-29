癌症擴散全身只剩3個月生命　他靠狗狗「驅蟲藥」奇蹟康復

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美國奧克拉荷馬州男子提彭斯(Joe Tippens)2016年被診斷患有小細胞肺癌(Small cell lung cancer)，隔年1月發現癌症已擴散至全身，醫生認為他可能只剩下3個月的生命，結果再隔3個月進行檢查時，癌症竟然神奇消失，如今他透露，有可能是因為吃了一種狗狗驅蟲藥的關係。

提彭斯2017年診斷時被醫生發現，癌症已擴散至全身，包含他的肝臟、胰腺、膀胱、胃、頸部和骨骼，生命可能只剩下3個月，他當時還將斷層掃描結果分享到網路上自嘲，自己的身體看起來就像是「被點亮的聖誕樹」一樣，但他不放棄希望，仍決定接受德州「MD安德森癌症中心」(MD Anderson Cancer Center)邀約，對方告訴他，該治療不見得可以挽回他的生命，但有可能會延長1年的性命。

提彭斯心想，「反正當時也沒有什麼可以失去的了」，便開始接受治療，同時他在網站上意外看到母校奧克拉荷馬州立大學的發文，對方正在徵求癌症患者，他聯繫後發現對方是獸醫，因為有科學家意外發現，一種狗狗驅蟲藥所含成分，疑似能夠治療老鼠所患的多種癌症，對方還告訴他，一名和他一樣癌症末期的女科學家，服用了藥物後，腦癌竟然在6周內開始消失。

提彭斯後來便一邊接受癌症中心治療，以及服用驅蟲藥，透過保險一共花費120萬美元（約台幣3707萬元）用於傳統治療，而驅蟲藥每周只需花費5美元（約台幣154元），結果3個月後他仍然活著，並且在5月時親眼看到孫子出生，2周後進行斷層掃瞄發現體內癌細胞竟然完全消失，神奇的現象連醫生也不知該如何解釋，而2017年9月再次進行掃描結果也是一樣，直到那時他才向醫生吐露真相。

提彭斯2018年1月進行最後一次斷層掃描，依然沒有任何發現，4月時醫生認為他已經完全康復，要他以後不需要再來複診，他事後向媒體表示，「一半的人認為我瘋了，一半的人則想要了解更多，我不是藥劑師，我沒有資格證明驅蟲藥是否真的有療效，但我有資格向大家講出我的故事」。

提彭斯的特殊案例，後來引起當地醫生普雷斯科特(Stephen Prescott)注意，目前2人一起合作正在進行研究報告，普雷斯科特表示，「我是一個對任何事物都抱持懷疑的人，這是一個有趣的案例」，相信提彭斯有可能不是第一個因為此藥受益的人，也絕對不會是最後一個。

▼男子透露，癌症完全消失很有可能是驅蟲藥的功勞。（圖／示意圖／達志影像）