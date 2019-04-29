飛行員死亡「同居女友」爽領遺產2年　被爆相愛證據全作假

▲飛行員意外死亡後，前女友竟然偽造文書盜領他遺產。（圖／翻攝自Facebook）

國際中心／綜合報導

澳洲布里斯本44歲飛行員斯賓賽(Jason Spencer)2017年6月在事故中喪生，部分遺產由34歲同居女友羅奎亞斯(Catherine Loquias)獲得，如今卻傳出，羅奎亞斯早在事件發生前便與他分手，為了詐領遺產捏造2人相愛證據，目前依偽造證書和詐欺罪起訴。

身為飛行員的斯賓賽，2017年6月下午在巴瑟斯特市(Bathurst)以北約50公里的Upper Turon起飛，1小時後卻沒有按原定計畫返回，警方緊急出動搜索，直到隔天早上8時30分才發現他所駕駛的輕型飛機，並且找到遺體。

事故發生一個月後，羅奎亞斯向最高法院提出文件，該文件證明她與斯賓賽一共擁有長達11年的關係，並且在對方死亡前已同居2年多，最後不但順利取得部分遺產，還使用對方信用卡狂刷7000美元（約台幣21.6萬元）。

如今警方調查發現，早已和斯賓賽分手的羅奎亞斯，以偽造文書方式獲得遺產，其中包含2人一起購買的訂婚戒收據，全是她獨自造假。斯賓賽家人還指控，羅奎亞斯不但沒有幫忙舉行男友喪禮，最後甚至不願意參加，他們發出律師信要求她立刻搬出對方房產，雙方目前正在等待開庭日期。