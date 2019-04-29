後院一周內頻傳怪聲　女見忌妒前夫「卡隧道24hrs」不斷求救！

▲戈麥斯在前妻家挖隧道但意外卡在洞內，脫困後嚴重脫水和有中毒危險。（圖／翻攝自臉書／Infoguaymas）

國際中心／綜合報導

墨西哥索諾拉州（Sonora）一名58歲女子桑蒂安（Griselda Santillán）因為受不了丈夫忌妒心強，決定與他離婚，但她近日下午卻聽到屋內傳來奇怪聲響，仔細搜尋房子周圍後才發現，院子竟然莫名出現一處通道，更令人意外的是，卡在裡面的人竟然是她的50歲前夫戈麥斯（César Arnoldo Gómez Gómez）。

根據Mexico News Daily報導，桑蒂安描述，她在一星期內不斷地聽到後院傳來噪音，一開始以為只是貓咪所引起，直到25日下午聲音逐漸變大且變得「奇怪」，於是她與鄰居一起巡查房屋四周，結果竟然在院子發現一處隧道，洞口還擺放著2把刀、水瓶和一雙鞋子，仔細一看才發現，戈麥斯竟然卡在洞穴內，而且還不斷地向外面呼救。

桑蒂安報警處理後，救難人員成功在45分鐘內救出戈麥斯，據稱後者已經卡在洞內將近24小時，不僅有嚴重脫水，而且還有中毒的危險。報導指出，戈麥斯在離婚之後，為了掌握她的生活狀況，才會花了數天時間在房子底下挖了一條隧道。只是原本看似順利的計畫，卻因為他卡在洞內而停擺。

事後，桑蒂安向警方表示，當初因為前夫的忌妒心強，她才會下定決心離開他，而且已經獲得法院對他的限制令。幸運的是，戈麥斯接受治療後已無大礙，然而，由於他違反限制令，目前已遭到警方拘留。

這件事曝光後，許多人對於戈麥斯的行為感到傻眼，「沒看過這麼瘋狂的人」、「請給前妻應有的尊重好嗎」、「完全可以了解前妻的感受」、「太狂了」、「他前妻辛苦了」。

▼ 救難人員將戈麥斯救出隧道後，立刻送他前往醫院治療。（圖／翻攝自臉書／Infoguaymas）

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