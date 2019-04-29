國中少女遭棄屍水庫！　告訴生父母「繼父伸狼爪」竟被勒頸殺害

▲ 國中少女遭繼父殺害。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

國際中心／綜合報導

南韓日前發生一起殘忍的兇殺案，一名國中少女遭繼父性騷擾，長期承受身體和心靈創傷，好不容易鼓起勇氣向親生父母坦白，沒想到繼父發現後，一氣之下在車上將少女殺害，再將屍體丟棄在水庫中。

光州東部警察署29日宣布，28日依殺人及棄屍罪嫌逮捕涉嫌殺害繼女的31歲金男。27日下午5時至6時間，他讓14歲的少女在全羅南道木浦的路上搭上自己的車，在車上將她殺害，接著載著屍體到處開，最後丟棄在光州一處水庫。

金男在調查過程中供稱，繼女將被性騷擾的事情告訴爸媽，因此和她發生爭執，一氣之下犯案。根據警方說法，少女生母與前夫離婚後與金男再婚，近來和生父同住木浦的少女向父親表示「繼父對我性騷擾」以後，金男便與妻子發生衝突。

27日當天，金男和妻子爭吵過後便開車離家、四處徘徊，偶然在路上看見少女，於是提議「聊一下吧」、要她上車，憤怒之下以雙手勒住少女頸部，導致她窒息而死，後於28日清晨5時30分左右，將屍體遺棄在光州東部水庫。直到當天下午2時57分，有民眾路過時看見水中有屍體，案件才曝光。

警方確認少女身分後隨即聯絡其生父母，金男則在屍體被發現的3小時後前往警局自首。警方現已將金男性騷擾罪行相關文書交給轄區警局，預計透過少女生父母證詞調查金男犯案動機，同時申請拘捕令。