出國注意！南韓A型肝炎疫情拉警報　才4月病例達去年整年1.5倍

▲ 保健當局呼籲民眾確實完成預防接種。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

南韓A型肝炎疫情2018年才出現緩解趨勢，沒想到近來自首爾及京畿道為中心，迅速向外擴散，其中又以30至49歲的患者居多，使保健當局拉起警報，呼籲民眾務必完成預防接種。

疾病管裡本部29日指出，2014年全國感染A肝發病者有1307人，2015年1804人，2017年竟增加逾1倍至4419人；2018年雖減至2436人，今年卻又暴增，自1月至今已經出現3579人，達到去年一整年的近1.5倍。

2019年1月至今發病的病例中，每10人就有7人（72.6%）年齡落在30至49歲間，因該年齡層族群體內多無A肝抗體。根據疾管部2015年調查結果，當時20至29歲者體內抗體僅12.6%，屬所有年齡層中最低，30至39歲者則有31.8%，為第二低；而老年者則因幼時大部分都曾感染A肝，體內有抗體，10至19歲者則大多已接受疫苗接種。

A肝病毒經口腔進入人體後，會先潛伏約1個月，隨後出現發燒、出汗、畏寒、肌肉酸痛、食慾不振、噁心、甚至嘔吐症狀。在這種類似感冒的症狀持續幾天後，便會開始有茶色尿或併有眼白變黃（即黃膽）的現象。

A型肝炎主要傳染媒介是食物和水等，在南韓屬集團感染可能性極高的第一類傳染病，除接種疫苗以外，最佳預防方式就是注重飲食及飲水衛生，絕不生食，欲前往南韓旅遊的民眾應多加小心。