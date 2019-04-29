追求7年還槓上皇室！癡情天皇愛妻宣言「一生守護妳」…她罹病深居15年

▲德仁即將成為日本新年黃，過去深愛雅子妃的形象深入人心 。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／編譯

日本靜岡福利大學歷史教授大田由紀夫說，「日本是一個將女性邊緣化的社會」。不過即將成為日本新天皇的德仁親王，卻是苦苦追求雅子7年，用「一生守護」的諾言才讓她點頭嫁入皇室，婚後更是為了捍衛雅子妃而罕見動怒，癡情的愛情故事至今仍是佳話。

綜合外媒報導，德仁第一次遇見小和田雅子，是在1986年10月所舉行的西班牙公主歡迎茶會。當時的雅子跟隨身為外務省事務次官的父親，不僅曾居住於美國、就讀哈佛大學經濟學院，也精通英文、法語和俄語，之後進入外務省成為外交官，滿心前往海外施展抱負。

沒想到，德仁對雅子一見鍾情，從茶會後展開追求，一追就堅持了整整7年。雅子被嚇得在1988年前往英國牛津大學進修2年，但德仁非她不娶，過了30歲仍單身，中途求婚還被拒絕過一次，直到1990年雅子返日，德仁又追求了3年，最後才以一句「可能妳害怕進入皇室，但我會用我全力一生守護妳」終於感動雅子，讓她點頭在1993年嫁入皇室。

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▲成為太子妃後，雅子有許多皇室規定必須遵守。（圖／CFP）

放棄外交的夢想對雅子而言並非最難熬的，因為成為太子妃後，雅子必須面對的是皇室內的繁文縟節，像是稱丈夫為「太子殿下」、與丈夫同行得維持3步距離、對外發言必定有人潤飾且時間不能超過丈夫，最難受的，是全國都盼著她生下男嬰。

雖然雅子妃終於在6年後懷孕，但過大的壓力讓她不幸流產，直到2001年，雅子妃才順利生下愛子公主。不過根據明治維新後的《皇室典範》，只有男生才能繼承天皇，因此外界仍然期待雅子妃誕下子嗣，讓雅子妃罹患「適應障礙症」，從此深居於東宮御所15年。

當初雅子妃嫁入皇室，外界認為以雅子妃的外交背景，會改寫日本皇室排外且男性為中心的傳統，不料，雅子妃卻因為各種壓力而罹病。看見深愛的女人如此痛苦，德仁忍無可忍，2004年5月在記者會上罕見動怒，表明雅子妃因放棄外交工作、無法長時間待在海外而氣餒，加上外界不認同雅子妃的職業及性格，「過去10年來，她努力適應皇室生活，但在我看來，持續嘗試已經讓她心力交瘁了」。

德仁履行了「全力守護」雅子妃的承諾，但如此公開對日本宮內廳叫嗆的行為，不如過去體面又平和的皇室發言，扎實的驚動了父親明仁天皇，也引起傳統派官僚的不滿，就連弟弟文仁親王都呼籲，「哥哥發言前要應該要先與陛下商討，避免讓皇室尊嚴受損」，此事讓外界傳出德仁一家使皇室內部不睦的謠言。

▲德仁體諒雅子罹病，一人擔起雙親責任，將愛子公主養育成人。（圖／路透社）

不過在雅子妃罹病的期間內，德仁一人擔起雙親責任，陪伴愛子公主玩耍、親自接她上下課，德仁也曾公開表示，「我認為只有理解身邊親友的感受，才能體會國民的想法」。這些舉止在平民百姓看來，比起過去天皇總是將公事擺在私情之前，德仁更加平近易人，也為他冠上「愛家」的封號。

實際上，雅子妃的存在也的確改變日本，當時的日本首相小泉純一郎就曾研討是否要改變《皇室典範》，希望女性也能繼承天皇，不過恰好在議案提交之時，文仁親王的妻子紀子妃懷孕誕下男嬰，也讓《皇室典範》修改議案中止，並停滯至今。

近幾年的德仁與雅子妃也走出昔日陰影，2011年就親自探視311地震海嘯的災區，之後每年固定到東北災區視察，深入日本國民心中。一名皇室研究專家河西秀哉（Hideya Kawanishi）表示，雅子妃育子的困難、外交抱負的挫折，都讓她更能體貼人民的苦痛，人民也能明白，雅子妃了解這些災苦，願意向她傾訴。

打動了雅子妃、改變了她，又陪伴她重新站起，德仁捍衛家庭或許在外界看來是挑戰皇室傳統，但不得否認，「家不平何以平天下」，德仁因此聚集民心，成就了他未來的天皇之路。