日本6成民眾願接受女天皇！17歲愛子公主vs.10歲悠仁王子　專家：天方夜譚

▲悠仁親王（中）目前為第三順位繼承人，左為文仁親王，右為紀子妃。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本明仁天皇將在30日退位，現年59歲的德仁親王將成為即位年紀最大的天皇，這個全球最古老的皇室家族能否繼續長存，將取決於一個小學生。日本保守的父權制，把女性排除在繼承順位以外，德仁親王的姪子、文仁親王之子，現年12歲的悠仁，即將成為天皇第二順位繼承人。學者指出，若要在不修法的情況下讓皇室血脈繼續下去，「那就必須確保悠仁一路健康，最重要的是，他願意娶妻生子。」

根據明治維新後的《皇室典範》，只有男性才能繼承天皇，不過德仁親王與雅子妃僅育有一獨生女愛子，前日本首相小泉純一郎曾研討是否要改變《皇室典範》，讓女性也能繼承天皇，不過恰好在議案提交之時，文仁親王的妻子紀子妃懷孕誕下男嬰，也讓《皇室典範》修改議案中止。《每日新聞》2017年的調查發現，隨著性別意識抬頭，日本有近2/3的民眾支持修法，讓女性也能繼承天皇大位。就連出嫁平民的公主們，是否能保留皇籍，也再度被提出討論，專家亦指出，日本皇室最年輕一代只有一名男姓，皇室制度並不穩固，因此應該慎重考慮改革皇室。

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▲父親雖將即位天皇，但愛子公主（右）卻無繼承權，左為雅子妃，中為德仁親王。（圖／路透）



不過，在幾個世紀前，日本確實出現過多位女性首領，密西根大學歷史學家志子表示，在公元4世紀時，女性首領在日本西部非常普遍，多個出土的墓葬可以發現，許多女性遺骸身旁都埋有鐵製武器，證明她們是優秀的政治、軍事與宗教領袖。日本歷史上第一位有記載的皇后是西元592年上任的「推古天皇」，在位35年除了力行改革外，也制定了日本第一部憲法的雛型。儘管後續還有至少8位女天皇出現，但有部分歷史學家堅認，皇后只是傀儡，一旦合適的男性繼承人成年，他們就會退位。

▲今年初，明仁天皇率皇太子德仁夫婦及其他成年皇族接受民眾新年參賀。（圖／路透）



1868年至1912年明治時期，天皇再度擁有軍事統帥權力，明治時期的政要認為，女性擔任天皇毫無意義，因為她們無力領導軍隊，因此男性繼承制也開始確立。歷史學家東村仁美（Hitomi Tonomura）指出，在明治時期，日本正式成為父權社會，一些明治時期關於出生權和婚姻的法律，如女性婚後得改為丈夫姓氏，至今仍然適用。

儘管現今日本社會女性意識逐漸抬頭，但無意識的性別偏見仍深植日本社會，根據數據顯示，日本眾議院只有10%的議員是女性，這是全球立法機構中性別失衡最嚴重的國家之一。東村仁美認為，「許多女性認為，擁有一位女天皇可能會樹立新的榜樣，但目前看來仍是天方夜譚。」