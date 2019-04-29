俄羅斯嗆美國插手北韓問題「管太寬」　欲重啟六方會談被打槍

▲ 金正恩與普丁25日晚間共進晚宴。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

俄羅斯總統普丁及北韓領導人金正恩的元首峰會25日落幕，2人承諾深化兩國關係，致力於解決核問題。俄國官媒《塔斯社》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）28在電視頻道《俄羅斯-1》節目指出，俄羅斯與鄰國北韓建立關係是在自己的地盤上行動，而美國處理北韓事務便是越線。

佩斯科夫在電視節目「莫斯科‧佩斯科夫‧普丁」中表示，「北韓是我們的鄰國，與我們相望。當我們與北韓打交道，我們是在我們自己的地區採取行動。但當美國與北韓協商時，是在我們的地區行動，而不是他們自己的。」

針對在海參崴俄羅斯島遠東聯邦大學舉行的「普金會」，佩斯科夫盛讚金正恩的能力，「金正恩知道許多細節，反應敏捷、通曉內情，有自己的觀點，看起來是一名經驗豐富、受過良好教育、考慮周全的領導人。」

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▲ 波頓向來作風強硬。（圖／達志影像／美聯社）

韓媒《韓聯社》分析指出，俄方認為北核議題並不只是美國與北韓間的問題，應召開包括俄國在內的「六方會談」，與普丁在普金會上的發言也相符。然而，美國白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）對此明確表示，六方會談並非美國希望依循的方式。

波頓28日登上《週日福斯新聞》，面對「總統川普是否贊成召開六方會談？還是依然認為與金正恩的一對一會談才是最好的解決辦法？」的問題時表示，並不排除六方會談的選項，但這並非美國所偏好的，「至少到目前為止，金正恩也希望與美國一對一接觸。過去也曾嘗試召開六方會談卻失敗，但這並不代表我們無意與其他國家協商。」