保護還歧視？義大利馬拉松禁非裔選手參賽　主辦：是為他們好

▲非裔選手在運動場上屢傳佳績，圖為2019倫敦馬拉松。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

義大利北部城市的第里雅斯特（Trieste）5日將舉辦半程馬拉松賽，不過先前傳出主辦單位「禁止非洲選手」參賽而引發批評，當時主辦單位辯稱，是為了讓外界注意到非洲選手被剝削的狀況，但遭義大利國會議員痛批，這都是種族歧視的藉口。義大利田徑聯會對此事進行調查後，主辦單位已撤銷規定。

主辦單位發言人卡里尼（Fabio Carini）上月27日接受採訪時表示，「今年我們決定只讓歐洲運動員參賽，以表達必須採取措施規範目前非洲運動員高價交易的態度。」他認為非洲運動員長期以來都被剝削，「他們實力所創造的價值，遠高於實際拿到的工資。」並揚言會找更多的體育組織一起聲援這項規定。

此舉卻激起義大利左派議員的抨擊，民主黨議員蒙特（Isabella De Monte）指出，「體育就是分享、團結、忠誠和尊重，這是我們教給孩子的，如今卻要走回黑暗時代。」義大利左翼黨（Italian Left party）秘書弗拉圖亞尼（Nicola Fratoianni）則說，「很明顯，這種選擇違反了體育界的所有規則、價值觀和道德標準，甚至違反常識。」

就在田徑聯會介入調查後，主辦單位發佈道歉聲明向大眾致歉，「我意識到我們應該在不同的時間，用不同的方式提出這個問題。」但這也未能平息各界批評，他們將義大利政府中極右翼政客的言論和政策，與義大利體育界日益頻繁的種族糾紛聯繫在一起。

上月25日義大利盃足球準決賽的第二場比賽上，拉齊奧俱樂部（Lazio）的支持者掛出法西斯旗幟，並辱罵AC米蘭的非裔法籍球員泰莫爾巴卡約高（Tiemoue Bakayoko），讓現場氣氛一度緊張。