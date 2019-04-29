智利發現1萬5600年前人類腳印　專家：美洲最古老

▲智利南部發現1萬5600年前的人類腳印。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

化石研究可以了解生物的演化並能幫助確定地層的年代，智利在2010年發現了一個古老的腳印化石，經過專家多年研究與排查，終於確認是1萬5600年前所遺留的人類腳印，而這一項發現將成為人類在美洲最早出現的象徵。

據路透社報導，該腳印是智利南方大學（Universidad Austral of Chile）的一名學生，在2010年於智利南部奧索爾諾市（Osorno）的一個住宅區旁發現的。古生物學家莫雷諾（Karen Moreno）和地質學家皮諾（Mario Pino）花了數年的時間，才準確地推斷出這是一個人類的腳印，大約是1萬5600年前所留下的。

據報導，莫雷諾表示，研究人員還在該遺址附近發現了動物的骨頭，其中包含原始大象的骨骼，不過可以確定的是，該腳印是屬於人類的而非其他動物。她還說明這23公分的腳印應該是一名約70公斤的赤腳成年男子，經過潮濕的軟地上所遺留的痕跡。從腳印的大小與深淺來看，研究員推斷應是智人（Homin sapiens）。

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▲該腳印約23公分，推斷應該是一名70公斤的成年男子。（圖／路透）

皮諾表示，在美洲也有發現其他人類的足跡，卻沒有一個可以追朔到這麼久以前，莫雷諾表示這腳印能直接證明人類存在過的事實，也是美洲發現最古老的人類足跡。