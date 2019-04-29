脫歐延期實屬意外！歐洲議會早刪英國席次　「殭屍選舉」進退兩難

▲英國將參與5月歐洲議會改選。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

英國獲得歐盟同意，將脫歐時間延期至今年10月31日，這也表示，英國必須參加5月的歐洲議會選舉。不論對歐盟或英國來說，這都是一大挑戰，英國各政黨已開始準備投入這場「殭屍選舉」，將此視為表達脫歐立場的機會，而歐盟早在英國脫歐公投通過後，將該國在議會的席次刪減並重新分配給其他成員國，如今該如何規劃席次，著實讓人進退兩難。

歐洲議會選舉每5年舉行一次，由超過5億的歐盟選民，選舉出席歐洲議會議員。本屆為因應英國脫歐，由751席刪減為705席，英國原有73席，歐盟決議將其中27席分配給代表性席次不足的會員國，剩餘的席次保留給有意加入歐盟的國家。如今英國脫歐延期，勢必會參加今年的議會選舉，目前歐盟也尚未決定該如何解決這項難題。

巴黎高等商學院（HEC Paris）歐盟法律教授阿雷曼諾（Alberto Alemanno）與比利時天主教魯汶大學（UCLouvain）教授伯德森（Benjamin Bodson）都認為，英國參加議會選舉，會對歐盟未來五年的運作產生致命的影響，這不僅會扭曲在席次上已確定的平衡，還會嚴重損害未來決策的效力。

若是遵循舊規則，不增減原定的751個席次，那麼瑞典、奧地利、西班牙的議員席次，將無法與其人口比例相符，若是繼續實施刪減後751席，那麼多出來的英國議員若在脫歐後仍舊待在議會，那麼這屆歐洲議會就會有爆量的778席議員，兩者都不符合歐盟法律規定。

英國各政黨正摩拳擦掌，準備迎接即將到來的選舉，因為他們視這次選舉為「軟公投」，欲藉此向政府表達立場。目前英國國內對脫歐看法仍舊分歧，反對脫歐的選民認為，這次選舉是給予3年前被公投傷害的人們，再次發聲的機會，支持脫歐的選民則指，「這會是對政黨政治體系最大的打臉。」

▼英國社群媒體上已出現各種議會競選廣告與活動。