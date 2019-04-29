全美仇恨猶太案件激增57%！聖地牙哥槍擊案兇手自白：受紐國槍手啟發

▲聖地牙哥猶太槍擊案造成1死3傷。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國聖地牙哥（San Diego）一間猶太會堂27日發生槍擊案，造成1死3傷的慘劇，警方已逮捕19歲的槍手。而監控美國極端主義的「反誹謗聯盟」指出，光是2017年，美國的反猶太事件就激增57%，是百年以來增幅最高的一次。這次行兇的槍手還事先在社群網站上寫下「犯罪自白書」，他表示這次攻擊，是受到紐西蘭槍擊案，以及去年10月匹茲堡猶太會堂槍案啟發。

「反誹謗聯盟」(Anti-Defamation League，ADL）發現，2017年美國發生1986件反猶太的攻擊事件，增幅達57%，這是有記錄以來最大增長幅度，也是自1979年該組織開始追蹤此類數據以來的第二高峰。「反誹謗聯盟」推測，數字急劇上升的部分原因是，學校和大學校園的暴力事件顯著增加，據調查在高中以下的校園暴力事件共有457件，與前一年相較增加94%，大學則有204件，也增加了89%，且幾乎全美各州都有發生類似攻擊事件。

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▲聖地牙哥舉牌支持猶太人。（圖／達志影像／美聯社）



FBI在2016年的調查顯示，近年來美國仇恨犯罪（hate crime）最大的受害者就是猶太族群，在該年度，有684件反猶太的案件被通報，比針對其他宗教的仇恨犯罪案件加起來都還造多，反伊斯蘭的犯罪則有307件，比起前一年增加了19%，另外，從2015年到2016年，仇恨犯罪就增長了4%。

根據警方調查，19歲的槍手厄涅斯特（John Earnest）事前在社群網站上公布一封自白書，他表示，是受到紐西蘭清真寺槍擊案，以及去年10月的賓州匹茲堡「生命樹」（Tree of Life）猶太會堂槍案啟發，他甚至在信中提及在「生命樹」槍案中殺死11人的兇手波沃斯（Robert Bowers）11次。厄涅斯特本身也正因上月一起清真寺縱火案接受調查中。