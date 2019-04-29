3月內682起凶殺案　墨西哥遭毒販血腥屠殺…1歲童被連開多槍

▲墨西哥韋拉克魯斯州發生槍擊案時，警方在現場站崗。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

2019年才剛開始幾個月，墨西哥韋拉克魯斯州（Veracruz）便不斷發生血腥屠殺事件。根據國家公共安全秘書處登記的數據，從1月3月之間，韋拉克魯斯州就有682起凶殺案，另外還有122起綁架案，這裡是該國最重要進出口貨品的地點之一，但也受到販毒集團的嚴重侵擾。

CNN報導，韋拉克魯斯州是墨西哥灣重要的港口樞紐，然而，在販毒集團的影響之下，此地頻繁發生暴力衝突。公共安全局資料顯示，米納蒂特蘭城鎮（Minatitlán）有13人上周在一場家庭聚會中喪生；地方當局認為，販毒集團哈利斯科新生代（Jalisco New Generation Cartel）參與了屠殺，是一種報仇行為。

國營新聞機構「墨西哥通訊社」（Notimex）引述數名目擊者說法，死去的人群中有一名1歲男童，多次受到槍擊，他的父親也死亡，母親則受傷。墨西哥總統歐布拉多（Andrés Manuel Lopez Obrador）先前則表示，「我們將整頓這個國家，貪腐將結束，有罪卻不罰會結束，而且將有正義。」

然而，歐布拉多才剛展現出信心不久後，米納蒂特蘭西北邊又發生駕車槍擊，有3人死亡，分別是一名女市長、她的老公與司機。歐布拉多2018年12月宣誓就職後，那一年發生3.3萬件以上的凶殺案，創下該國紀錄。

墨西哥政府2006年開始就一直與販毒集團對抗。對此，歐布拉多展開新的國民警衛計畫，試圖擺脫毒品帶來的暴力與腐敗，但能否真的有效制止犯罪仍是未知數。