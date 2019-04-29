CNN：爭取2020總統大位　川普對手勢必祭出「對中強硬」政策

▲美中關係的轉變是外界關注的焦點之一。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合外電報導

CNN於27日報導，美國總統川普（Donald Trump）與民主黨呼聲極高的候選人拜登（Joe Biden）陷入口水戰，兩人都想尋求2020年總統大位，並試圖展現出與中國國家主席習近平的關係。然而，川普的對手最終仍別無選擇，必須採取對中強硬的政策。

報導指出，川普與拜登正在世界上最重要的地緣政治關係較勁，兩人互相比較到底誰跟習近平比較好，就在後者宣布角逐2020總統大選後，川普26日就告訴記者，「愛睡喬（Sleepy Joe），他是一位非常令人想睡的傢伙，沒辦法與習近平打交道。」

如果川普真的與中國達成龐大的貿易協議，代表他已掌握跟亞洲巨人的關係，這將能幫助他2020獲得連任。不過，拜登也帶來反擊，事實上在前總統歐巴馬（Barack Obama）執政時期，身為副總統的他就負責處理許多與中國相關的問題。

拜登曾與習近平一起在中國旅行，兩人2012年還在華府共進午餐，接著前往洛杉磯。但不管誰跟習近平比較麻吉，要與川普競爭，勢必都得採取對中國強而有力的政策。

第37任美國總統尼克森（Richard Nixon）1972年訪問中國後，下一屆總統選戰一定會把焦點放在美中關係的改變。多年來，美國政策的目標旨在掌控中國進入全球經濟的位置，希望讓華府與北京之間擺脫霸權競爭。

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▲拜登宣布參加民主黨初選，尋求2020總統候選人提名。（圖／路透社）



透過習近平的帶領，中國在亞洲的表現越來越充滿信心，建立軍隊之餘，還在歐洲、非洲擴展經濟與外交機構。至於川普在最新的國家安全戰略報告中，則把中國與俄羅斯標記為修正主義強權，會利用科技、宣傳以及脅迫來塑造一個與美國利益與價值互相違背的世界。

川普對中國的態度反覆無常，他在競選活動批評中國剝削了美國勞工，也指責前任總統讓數百萬個美國職位被中國的企業偷走。上任後，他向中國商品徵收關稅也引來北京報復。

然而，川普也與習近平保持聯繫，他與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）、北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）會面，吸引強人政權。川普今年曾表示，他2017年曾與習近平談話，他形容習有著帝王的權力，對方一開始雖然反駁但並沒有生氣，兩人相處愉快，「我說你是終身主席，你是國王。」

▲川普與金正恩在越南展開「川金二會」，試圖展現出他與強人領袖交手的能力。（圖／路透社）



川普的考驗，是他能否將這種私人的聯繫替美國帶來實質的東西。他並非是首位抱怨中國貨幣政策、鉅額貿易逆差、知識產權竊盜、網路間諜活動等問題的總統，若他真的能取得進展，他也能獲得有意義的外交成就。

拜登可能沒有其他選擇，只能採取類似於川普的策略，一方面展現出他與習近平的密切關係，同時也要實施抗衡中國的舉措，在貿易、人權與領土問題發聲。

不管如何，美中關係都是川普與拜登的賭注。拜登2015年告訴習近平，未來50年的歷史將取決於美中兩國。川普2017年也對習近平說，美中肩負著重大責任。