斯里蘭卡觀光財蒸發達460億！　爆炸嚇走遊客「政府禁遮臉」

▲ 斯里蘭卡爆炸案造成至少40名外國人身亡。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

斯里蘭卡首都可倫坡21日發生連環爆炸，造成253人喪命。這個原本觀光業興盛的國度，瞬間成為外國旅客避開的地方，損失預估達15億美元（約新台幣460億）。據亞洲新聞台（CNA）報導，位於可倫坡、建於殖民時代的拉維尼亞山飯店（Mount Lavinia Hotel）董事長伍克瓦特（Sanath Ukwatte）就說，飯店已經少了約30％的訂房。

斯里蘭卡觀光業才走出數十年的內戰陰影，如今再度面臨難關。這起連環爆炸造成至少40名外國人身亡，許多旅客在事件發生後立刻搭機離開。包括美國、英國、澳洲、印度等國均警告公民不要前往斯里蘭卡，荷蘭則是安排班機，準備接回上百名國人。

▼ 知名的香格里拉（Shangri-la）酒店遭到攻擊時，許多旅客正在享用早午餐。（圖／達志影像／美聯社）



請繼續往下閱讀...

斯里蘭卡總統席瑞塞納（Maithripala Sirisena）表示，已經使用緊急權力，禁止民眾在公共場合遮掩臉部。總統辦公室發布的聲明提到，這項禁令是為了確保國家安全，遮掩臉部會讓人難以辨認身分，而這項禁令在29日星期一生效。

香港投資分析師Ruchir Desai表示，明年對斯里蘭卡來說，會是艱鉅的一年，「有鑑於爆炸的規模，我認為你會看到對這個市場的負面影響。」他補充說，斯里蘭卡的觀光業有望恢復，但這取決於當地政府增進情勢穩定性所做的努力。

▼ 內貢博（Negombo）一間天主堂內遍地殘骸。（圖／路透）

