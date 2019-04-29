西班牙大選「工社黨領先」桑切斯有望連任！　極右翼首度進國會

▲ 西班牙總理桑切斯（Pedro Sánchez）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

西班牙國會大選28日登場，沒有政黨單獨過半，總理桑切斯（Pedro Sánchez）所屬的左翼工人社會黨（PSOE）贏得350席中的123席，處於領先，稍早已自行宣布獲勝。此次選舉競爭激烈，共有5個政黨角逐進入聯合政府的機會，結果顯示，工人社會黨很可與「我們可以黨」（Podemos）共組聯合政府，由桑切斯做為領袖。

投票從當地時間28日上午9點開始，並於晚間8點結束。據《衛報》報導，目前已經計算了99%的選票，除了工人社會黨的123席次，「我們可以黨」贏得了42席、「加泰隆尼亞左翼共和黨」（ERC）獲得15席、主流保守派「人民黨」（PP）贏得66席、中右翼「公民黨」（Citizens）獲57席、極右翼政黨「聲音黨」（Vox）則獲得24席。

西班牙是西歐唯一不曾有聯合政府的國家，隨著選舉結果出爐，這很可能面臨終結。極右派在這場選舉中崛起，主張反女權、反移民的「聲音黨」受到許多支持，《衛報》指出，這對2016年選舉中獲得137席次的保守派「人民黨」來說，是一大羞辱。而該黨領袖（Pablo Casado）卡薩多坦承，選舉結果「非常糟」。