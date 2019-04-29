父殺母後舉槍自殺！3歲姊照顧2個月大弟弟　伴屍獨自生活3天

▲洛杉磯姊弟因父母死亡，獨自生活3天。（圖／翻攝自The Sun）

記者錢玉紘／綜合報導

美國洛杉磯查茨沃斯（Chatsworth ）發生一起家庭悲劇，爸爸疑似先開槍殺死媽媽之後，再舉槍自殺，留下一對年幼的兒女。警方到場時發現，3歲的小姊姊獨自照顧2個月大的弟弟，安然度過沒有父母的3天，隨後也立即將孩子送醫治療，並稱讚這位姐姐是英雄。



洛杉磯警方在當地時間21日上7點多接獲報案，這家人的爺爺表示，很擔心兒子的狀況，因為兒子長期受精神疾病所苦，有焦慮、憂鬱和壓抑過大等問題，且已經好幾天沒聯絡了。員警便前往這家人的住處敲門，但無人回應，在附近檢查幾分鐘後未發現異樣，便先回報爺爺一切都沒事。

隨後，員警在附近向鄰居打聽消息，一名鄰居指出，前幾天有聽到那棟房子傳來吵架的聲音以及兩聲巨響，仍無法證實有任何意外發生。到了當天下午，爺爺仍然感到擔心，聯絡了能進入房子內的仲介，與幾名鄰居一起進入屋內，才發現屋主夫妻早已經死在臥房，趕緊報警。

死者分別是38歲的日本籍媽媽米霍可（Mihoko Koike Parsa）以及46歲的爸爸大衛（David Parsa）。另外，屋內還有一名2個月大的男嬰躺在嬰兒床內，在旁照顧的是年3歲的小姊姊，兩人獨自被關在屋內三天，都有脫水和飢餓的現象，但沒有受傷，姐姐身上還穿著像是要去上學的衣服。

警方研判，應該是丈夫先開槍殺了妻子，隨後再自殺，但目前還不清楚原因。警方並未表示孩子們是否有目擊犯案過程，但一名鄰居提到，小女孩表示，有聽到槍聲和媽媽正在哭的聲音，還說媽媽受傷了。

目前兩名孩子都送往醫院治療，並無大礙，之後將會先安置在社福機構，等待後續處理。洛杉磯警隊隊長萊恩（Maureen Ryan）稱讚，「我們的小天使成功地保住自己和弟弟的性命，在我眼裡她真是個英雄」。社區內的居民也發起募款，幫助這對失去雙親的小姊弟，目前已經募得超過2000美元。