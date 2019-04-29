住持摟女施主「極樂傳教」...禪房狂親滾床！信徒怒錄影揭淫行

▲泰國和尚把女信徒帶到房間，村民怒了。（圖／翻攝自khaosod）

國際中心／綜合報導

出家人本應看破紅塵，抵抗凡間的種種誘惑，但泰國彭世洛府那空泰縣（นครไทย）的一名住持被爆出常帶女子回禪房「滾床」，如此荒謬行徑讓附近村民無法受，偷偷錄影蒐集證據之後，曝光該住持的荒淫行為。但是住持已先接到風聲，在村民上門追查之前就逃走了。

綜合外媒報導，這名和尚年約50歲，擔任某寺廟的住持，而且還是當地佛教委員會主席，但是卻藉自己的地位，經常帶「俗家女子」回禪房。由於常常和女人在一起，多年前就被趕出去，搬離到其他寺廟，但之後他改成到凡間女子家中繼續「傳教」。

附近的村民透露，住持帶女子回房之後，會做出親親抱抱等各種親密舉動，甚至有人曾經偷偷錄影，發現有住持與只穿胸罩女子同床共枕的畫面。村民表示，曾有人拿著偷拍的影片去檢舉，但反被控訴影片是經過剪輯，故意詆毀僧人。蒐集到證據之後，村民原先打算一起到女子家圍堵和尚，但該和尚事先得到消息逃走了。

現在村民蒐集到證據，覺得忍無可任，直接向媒體揭發。不過，住持所在的寺廟表示，該和尚從4月中離開寺廟之後，就沒有再回去。目前證據已經交給警方，將追查和尚的下落，由於該和尚的行為嚴重違反了戒律，信徒們也要求將他趕出寺廟。