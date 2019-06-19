女孩散發自信的小心機　Jo Malone、DIPTYQUE...7款「話題香膏」香氛控必收

除了香水，香膏絕對是香氛控收藏的新目標，不僅尺寸方便攜帶，補起香來又不如香水張狂，隱隱約約透出香味，讓人一聞討喜不帶反感，另外，比起香水，香膏的價格更平易近人，對女孩來說收入喜愛的香味負擔降低，絕對適合花點心思研究，以下就特搜7款話題香膏，給大家做參考。

DIPTYQUE 香膏3.6g，NT$1,600／聖日爾曼大道34號香膏3.6g 。NT$1,900

純黑浮雕鐵盒特別選擇了「鋅合金」材質，此材質的好處是比較不會受到溫差的影響，能避免裡面的香膏變質。共有五款香味（玫瑰之水、影中之水、希臘無花果、杜桑、聖日爾曼大道34號），最熱賣的就是「玫瑰之水」，完美地調合了摩洛哥玫瑰與大馬士革玫瑰兩款香氛的獨特之處。再來是「杜桑」，明亮綠意的印度晚香玉非常適合夏天使用。

Jo Malone London香氛調合盤／NT$1,240，調香膏／NT$740 - NT$890，香氛調合盤（含調香膏） ／NT$2,720 ~ NT$2,870

看準成長中的香氛市場，今年推出的新品項，其獨特之處是一個調和盤中可以裝兩種香味，凸顯品牌一直強調的香氛糅合，曜岩黑方形磁盒，外盒上方刻印著品牌Logo！

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共有10款香調：青檸、羅勒與柑橘、羅勒與橙花、黑石榴、英國梨與小蒼蘭、黑莓子與月桂葉、杏桃花與蜂蜜、牡丹與胭紅麂絨、含羞草與小荳蔻、鼠尾草與海鹽、烏木與佛手柑。

LE LABO香膏，4g，NT$3,300／香膏補充組，NT$2,750

粗獷的金屬外殼非常有品牌的風格，購買還可免費刻字（3個字母為限），香膏基質為甜杏仁油、椰子油、大豆蠟，不含酒精。之前有十款香味可以選擇，但2019年開始品牌精縮到三款明星香味，分別是玫瑰31、檀香33、黑茶29。

「黑茶29」匯集了葉香、乾草與菸草打造出乾燥感十足木質調；「檀香33」則是帶有煙燻味，並將皮革與麝香的調性隱藏在其中。用完還可以買補充組，換其他香味也行。

innisfree 我的香氛 2.3g，NT$330

方便隨身攜帶的筆狀香膏，含有保濕成分，也可塗抹於頭髮、指緣或手肘，輕巧好攜帶，放入化妝包或手拿包內就能隨時隨地增添香氣。

共有六款以電影為靈感的香氛（幻想#01 FANTASY：梔子花香氛／冒險#02 ADVENTURE：甜美果香香氣／浪漫#03 ROMANCE：夢幻浪漫香氛／意外#04 DRAMA：海洋柑橘調香氛／夜晚#05 NOIR：寂靜且簡約淡雅的香氣／音符#06 MUSIC：純淨皂香令人放鬆）。

四款描繪四季氛圍的美麗氣息 （春暖：盛開的紅玫瑰悄悄散發著迷人的花香／仲夏：飽滿多汁的西瓜一口咬下蹦出香甜清新果香／晚秋：檀木與夜來香和諧細膩的木質花香調／冷冬：柔軟毛衣散發的溫暖舒適麝香調香氣 ）。

Rose et Marius精緻香膏10ml，$2,800

來自法國普羅旺斯的香氛品牌Rose et Marius，在2019年推出一系列精緻香膏，外盒做成細緻花紋的磁磚，彷彿藝術品般精巧。目前共有6種香味: 無花果樹、雪松、經典玫瑰、玫瑰紅葡萄酒、茉莉花與橙花，香膏主要材料皆來自普羅旺斯、西西里島的橄欖樹果實、罌粟油及橄欖油，天，這些都擁有豐富抗氧化力和絕佳保濕效能，也可當作萬用膏擦在乾燥處。

Jill Stuart 花鑽香晶露（湛藍復刻限定）5g，建議售價NT$840元

五月一號上市的限定系列，淺藍色包裝夢幻感十足，前味使用了梨子與蘋果的水嫩香氣，中味將鈴蘭、蜜桃、橙花、玫瑰、茉莉混搭，成功演繹出幸福感滿溢的瞬間。

Shiro 凝練香膏（台灣未販售）日幣售價2200未稅

日本天然護膚品牌Shiro旗下的香膏雖然沒有在台灣販售，但網路上有不少討論，其中又以白茶香味人氣最高，淡雅自然的香氣讓人聞起來非常舒服，抹在身上就有一種好人家女孩的氣息，有到日本的女孩不妨嘗試尋找一下。

※編輯：Jasmine.lee |

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