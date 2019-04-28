印尼大選1.9億人投票　開票手動清點...272人過勞死、1878人病倒

▲ 印尼大選工作量龐大，多達272名選務人員過勞死。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

印尼17日舉行全球規模最大的單日選舉活動，首次嘗試讓民眾一天內選完總統、國會議員與地方議員，這樣為了節省成本的做法，反而苦了所有的選務人員，除了要親自運送投票箱到各大小鄉鎮外，還要一一清點數量極為龐大的選票。官方透露，從投票結束至今，已經有272名選務人員死亡，還有多達1878人累到病倒。

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▲ 今年印尼總統大選在全國設有80萬個投票所及投票箱，規模相當龐大 。（圖／路透）

根據《ABC NEWS》報導，印尼人口達2.6億，光是這次選舉的有效選民就已經超過1.93億人，占整體投票率的80％，選民分流在全國80萬個投票所，每個人都有5張選票必須蓋章，投票過程相當麻煩。

為了讓選舉能順利進行，這些選務人員天還沒亮就開始準備，長途跋涉、上山下海將一個個投票箱運送到各大小鄉鎮內的投票所中。等到投票結束後，因為印尼是採人工計票的方式，選務人員又必須留下來慢慢清點選票，整個過程相當辛苦，工作量龐大、背負的壓力也極為沉重。

▲ 為了將投票箱順利運達票所，選務工作人員搭乘船艇、飛機等各大交通工具運送 。（圖／路透）

選舉委員會（KPU）發言人蘇珊托（Arief Priyo Susanto）表示，截至27日晚間，已經有272名選務人員死亡，他們大多數都死於勞累過度所引發的疾病，另外還有多達1878人，也正因為過度勞累而生病中。

蘇珊托補充，衛生部已經在23日發出通知，要求醫療機構協助照顧生病的選務人員，目前財政部也正在努力與死者家屬協商，討論賠償事宜。

隨著死亡人數不停增加，選委會也陸續受到外界不少指責，尤其是整個大選結果要到5月22日才公開，目前距離計票過程結束也還很有很長的一段時間，令人不免擔憂傷亡情況是否會變得更加嚴重。