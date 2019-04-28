日本天皇「登基大典」超森嚴　女性不得進場…預計10分鐘結束

▲日本新天皇德仁將繼位。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

日本本月30日將迎接改朝換代的時候，不僅各國獻上祝福，日本人也相當期待這天的到來。天皇的「換代儀式」將於東京舉行，明仁天皇正式退位並交接給德仁，在隔日的登基大典上，按照禮儀習俗「女性不得到場」揭開了日本天皇傳承儀式的神秘面紗，直到10月22日公開加冕儀式才會完整在東京落幕。

綜合外媒報導，明仁天皇退位儀式將於30日下午於「松之間」舉行，松之間為皇居內最高階的宮殿，為天皇舉行新年祝賀、呈遞國書儀式、親任式、認証官任命式、勳章親授式之處，其中包括「登基大典」也是在此舉行。

而在退位儀式的過程中，還將請出象徵天皇全力的「天叢雲劍」、「八尺瓊勾玉」估計將會有300人出席典禮，其中包括各地政府官員、國家領導人、皇室成員等，但在子夜鐘聲響之前，明仁還是天皇身分。隔日（5月1日）凌晨德仁將會正式即位，開啟「令和」時代，並且在當天10點半於「松之間」舉行登基大典，接著前往伊勢神宮像宮奉的八咫鏡祈禱，象徵「傳承」。

短短10分多鐘的登基大典德仁將不會發表談話，必須直到11點移駕到另一場儀式中才會公開談話，此外首相安倍晉三將會代表日本人民發言，5月4日新天皇德仁會在皇居陽台向支持者們問候。

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▲令和時代將展開。（圖／翻攝自YouTube／日本首相官邸）